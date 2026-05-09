"내 동생이면 절대 안시켜" 신지♥문원 결혼에 변호사 '작심 조언'

사진제공=아이웨딩

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 가수 신지와 문원이 여러 의견 속에 결혼한 가운데, 한 변호사가 결혼생활에 대한 직설적인 조언을 내놨다.

Advertisement

지난 7일 이지훈 변호사는 자신의 유튜브 채널 '아는 변호사'에 '주변의 반대를 뚫고 난이도 높은 결혼을 한 여자가 행복하기 위한 5가지 필수템 (신지 결혼 축하 메시지) | 애있는 돌싱과 결혼'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 이지훈 변호사는 "신지 씨가 만약 내 여동생이다. 그럼 난 절대 이 결혼 안 시키지. 그냥 안 시키는 정도가 아니라 결혼 못 하게 할 것"이라고 솔직한 생각을 밝혔다.

이어 그는 "결국 자기 인생은 자기가 선택하는 거다. 행복할 수 있다면 어떤 선택이든 할 수 있다"면서도 "사람은 말이 아니라 행동으로 평가해야 하고, 특히 힘들고 궁한 상황에서의 행동을 봐야 한다"고 강조했다.

Advertisement

또한 그는 "결혼한 건 축하 드린다. 그런데 이건 잊지 않았으면 좋겠다. 행복하려고 결혼한거 아니냐. 그러면 살다가 만약에 행복하지 않으면 어떻게 해야 되겠느냐"며 "이혼하는 것을 주저하지 않으시면 좋겠다. 결혼은 신중하게, 이혼은 신속하게 해야 한다"고 조언했다. 이어 "물론 이혼을 하라는 얘기가 아니다. 하지만 갈등이 해결되지 않거나 결혼 과정에서 속인 부분이 있다면 이혼을 주저하지 말아야 한다"고 말했다.

특히 그는 주변의 반대를 무릅쓰고 결혼한 경우를 언급하며 "잘 사는 모습을 보여주겠다는 오기로 문제를 참고 숨기다 보면 결국 더 힘들어진다"고 우려를 드러냈다.

Advertisement

이와 함께 문원의 돌싱 사실과 자녀 문제, 경제력 논란 등을 언급하며 "두 사람 관계가 대등하지 못해질 가능성이 우려된다"고 분석했다. 그는 "신지 씨가 미안함이나 책임감을 과하게 느끼게 되면 관계 균형이 무너질 수 있다"고 덧붙였다.

그러면서도 "결혼 자체를 반대하거나 이혼하라고 하는 말이 아니다"라며 "행복한 결혼 생활을 위해 갈등을 바로 해결하고 참지 말라는 의미"라고 재차 설명했다.

Advertisement

한편 신지는 지난 5월 2일 가수 문원과 결혼했다. 문원은 이혼 경험이 있으며 전처와의 사이에서 딸을 두고 있다. 결혼 발표 이후 문원은 언행 및 과거사 논란 등에 휩싸였고, 이에 일부 누리꾼들은 두 사람의 결혼을 우려하는 반응을 보이기도 했다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com