라이즈 앤톤, 22세에 父 윤상에 효도 클라스..."첫 정산금으로 시계 선물" ('요정재형'')

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 윤상이 아들인 라이즈 멤버 앤톤에게 받은 특별한 선물을 자랑하며 흐뭇한 부자(父子) 케미를 뽐냈다.

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10일 유튜브 채널 '요정재형'에는 "아버지 감사합니다, 아들아 고맙다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 정재형은 윤상의 손목에 시계를 보자 "좋은 거다"라고 감탄했다. 이에 윤상은 기다렸다는 듯 "아들이 아빠한테 플렉스 해줬다"고 자랑하며 환한 미소를 지었다.

이어 윤상은 옆에 있던 앤톤의 머리를 다정하게 쓰다듬은 뒤 "중고다"라고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다. 그러면서도 "아빠가 시계 좋아하는 걸 알아서 사줬다"고 말해 아버지의 취향을 세심하게 챙긴 아들의 마음에 감동한 모습을 보였다.

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윤상은 앞서 지난 7일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에 출연해 "앤톤이 첫 정산을 받은 뒤 나에겐 시계를 선물 했고, 엄마는 유명한 가방을 사줬다"고 자랑해 눈길을 끈바 있다.

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윤상의 아들 자랑은 계속됐다. 라이즈는 최근 첫 월드투어를 성공적으로 마쳤으며, K팝 보이그룹 최초로 롤라팔루자 남미 무대에 오르며 글로벌 인기를 입증했다.

윤상이 "남미를 다녀온 뒤 또 일본에 간다"고 말하자, 앤톤은 "미니앨범을 준비하고 있어서 일본에서 포토 촬영을 할 예정이다. 열흘 정도 있다가 다시 태국으로 가 페스티벌에 참여한다"고 설명하며 바쁜 일정을 전했다. 아들의 성장과 성공을 누구보다 자랑스러워하는 윤상의 모습은 보는 이들에게 훈훈한 감동을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com