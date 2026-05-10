'48세' 채리나, 난임보다 더 상처 컸던 지인들 행동..."돌잔치도 숨기더라" (이호선상담소)

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 룰라 출신 채리나가 반복된 시험관 시술 실패와 그 과정에서 겪은 상처를 털어놨다.

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9일 SBS Plus 유튜브 채널에는 '[이호선의 사이다] 채리나 계속된 임신 실패 제 눈치보는 친구들 어떡하죠?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 '이호선의 사이다' 최초의 연예인 사연자로 출연한 채리나는 오랜 난임으로 인한 고민을 솔직하게 고백했다.

채리나는 "굉장히 힘들게 계속 난자 채취를 했었다. 몸이 너무 만신창이가 되고 멘탈이 날아갔었다"며 "푸념처럼 툭 나온 하소연들이 있었다"고 털어놨다.

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이어 임신을 위해 반복적으로 시술을 받으며 몸과 마음 모두 지쳐갔다고 밝혔다.

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하지만 채리나는 계속된 임신 실패 자체보다 주변 사람들의 조심스러운 태도가 더 큰 상처로 남았다고 고백했다.

그는 지인들이 자신을 배려한다는 이유로 아이 돌잔치나 관련 모임 이야기를 하지 않거나 일부러 자신을 제외하는 상황이 있었다고 설명했다.

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채리나는 "나 이제 이겨냈고 괜찮은데 지인들의 배려가 상처가 됐다"며 "'힘들면서 왜 괜찮다고 그래?' 하는 거다"라고 속마음을 전했다.

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이를 들은 상담가 이호선은 "배려가 배제는 아니다"라며 친구들의 의도는 좋았지만 오히려 서로를 더 난처하게 만들고 채리나에게 상처가 될 수 있다고 짚었다.

이어 이호선은 "실패라는 봉우리 사이엔 꽃밭이라는 과정이 있다"며 계속된 임신 실패로 힘든 시간을 보내온 채리나를 진심 어린 말로 위로했다.

이에 감동한 채리나는 "나는 오늘 출연료 안 받아야겠다"며 울컥한 모습을 보였다.

한편 채리나는 지난 2016년 6세 연하의 야구선수 출신 NC 다이노스 작전·주루코치 박용근과 결혼했다.

이후 2세를 갖기 위해 시험관 시술에 도전 중이라고 밝혀왔으며, 조선의 사랑꾼을 통해 네 번째 시험관 시술 과정을 공개해 많은 이들의 공감과 응원을 받았다.

shyun@sportschosun.com