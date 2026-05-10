지예은♥바타 공개열애 '거센 후폭풍'..."유희관 나가리" '런닝맨' 초토화

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 지예은의 공개 열애 이후 '러브라인 후폭풍'이 예능 현장을 흔들었다.

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10일 방송된 런닝맨에서는 금고를 지키기 위한 '골드 스틸러 : 금고를 찾아라' 레이스가 진행됐다.

이날 방송에서 지석진과 유재석은 지예은의 열애 이후 상황을 언급하며 "열애설 난 다음에 유희관을 부르면 어떡하냐"고 농담을 던지며 분위기를 달궜다.

특히 '지예은의 남자'로 언급된 전 야구선수 유희관이 등장하면서 현장은 웃음으로 가득 찼다.

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유재석은 "지금 유희관이 와서 '나는 예은이를 좋아한 적이 없다'고 하더라"고 말해 웃음을 자아냈다.

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녹화 전 대기실 상황도 공개됐다. 유재석은 "예은이 때문에 불렀는데 예은이가 열애설이 났다"고 말했고, 유희관은 "(저는) 나가리다. 사실 저는 예은이를 좋아한 적이 없다"고 너스레를 떨었다.

지예은을 둘러싼 다양한 러브라인 '떡밥'도 이어졌다. 양세찬은 "지금 공명도 있고 난리다. 우당탕탕 꼬였다. 엉망진창이다"라고 거들었다.

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이에 지예은은 "아니 그 오빠 진짜 나 좋아했다. 이렇게 인기 많은 걸 어떻게 하냐"며 당당하게 받아쳤고, 송지효가 "네가 그렇게 끼를 부리고 다니니까 그렇지"라고 말하자 지예은은 "저는 끼가 없다. 저 두 명 사귀어봤다"고 반박하며 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이어 유희관은 "이 정도 언급됐으면 출연료 두 배 줘야 하는 거 아니냐"며 억울함을 토로했고, "내심 초조했다. 지예은 열애설 이후 내 출연이 끊길까 봐 걱정됐다"며 솔직한 속내를 밝혔다.

한편 지예은과 댄스팀 위댐보이즈 리더 바타는 지난달 13일 열애를 공식 인정했다.

두 사람은 1994년생 동갑내기로, 지예은은 최근 예능에서 활약하며 '예능 대세'로 자리 잡았고 바타는 독보적인 퍼포먼스로 사랑받고 있다.

shyun@sportschosun.com