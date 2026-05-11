강남, ♥이상화 2억 스포츠카에 핑크색 페인트칠..."목숨 걸었다" ('냉부해')

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[스포츠조선 정안지 기자] 강남이 아내 이상화의 고가 스포츠카에 핑크색 페인트를 칠했던 유튜브 콘텐츠를 언급하며 "목숨 걸고 했다"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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10일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해 since 2014'(이하 '냉부해')에는 말미에는 강남이 출연해 결혼 8년 차 부부의 현실 일상을 유쾌하게 털어놨다.

이날 강남은 '결혼 8년 차, 달라진 게 있냐'는 질문에 "굉장히 빡세다"라고 말해 웃음을 안겼다.

강남은 "이렇게까지 나를 잡아줄 줄은 몰랐다. 짜장면 먹고 싶어도 '배달 절대 안 된다'라고 한다"고 했지만, 자신의 건강을 위해 옆에서 챙겨주는 이상화를 향한 고마운 마음이 담겨있었다.

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안정환은 "그 와중에 이상화 씨를 계속 열받게 하더라"면서 과거 강남이 유튜브 채널에서 이상화의 고가 스포츠카에 핑크색 페인트를 칠했던 콘텐츠를 언급했다. 당시 차를 본 이상화는 "내 차 아니냐. 진짜 싫다"라면서 분노 최고치를 경신했다.

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이에 강남은 "나처럼 목숨 걸고 유튜브 하는 사람 없을 거다"라고 당당하게 말해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

특히 이날 강남은 희망 요리로 '이상화가 좋아할 요리', '이상화가 싫어할 요리'를 주문했다. 이 과정에서 강남은 '이상화가 싫어할 요리'로 탄수화물 폭탄에 당 폭발하는 고자극 음식이 등장하자, 연신 박수를 치며 "너무 맛있다"고 감탄했다. 이어 마치 이상화를 놀리듯 카메라를 향해 행복한 표정을 지어 보여 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com