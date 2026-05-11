조혜련 "홍석천, 대학 땐 여자 좋아해... 나 때문에 게이 된 거 아냐"

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[스포츠조선 이지현 기자] '조롱잔치' 출연을 망설였던 개그우먼 조혜련이 대학 동기인 방송인 홍석천과의 과거 인연을 솔직하게 털어놨다.

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최근 공개된 유튜브 채널 '이용진 유튜브'에는 '조혜련 조롱잔치'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 조혜련은 출연 제안을 받고 여러 차례 고사했다고 고백했다. 그는 "난 사실 솔직히 얘기하면 '조롱잔치' 나오기 싫었다"며 "나 용진이는 좋아한다. 그래서 '얼마 주냐'고 물어봤다. 이번 달 생활비가 필요했다"고 현실적인 이유를 밝혀 웃음을 자아냈다.

이어 조혜련은 "나오는 사람들이 신동엽 나오고 김장훈 나오고 홍석천 나오니까 몇 번을 고사했다"고 털어놨다. 이에 출연진이 "다 사귀셨던 분 아니냐"고 농담하자 조혜련은 "사귄 걸로 알고 있는데 아니다"라며 손사래를 쳤다.

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특히 그는 대학 시절 홍석천과의 일화를 언급해 눈길을 끌었다. 조혜련은 "홍석천은 내 대학 동기다. 그때는 여자를 좋아했다"고 회상했고, 주변에서 "조혜련 선배님 때문에 게이가 된 거 아니냐"고 장난스럽게 말하자 "아니다. 나 때문 아니다"라고 급히 해명해 현장을 폭소케 했다.

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이어 조혜련은 "그때 XX와 사귀다가 잘 안 됐고, 연극하고 그러다가 분위기가 좀 달라졌다"며 학창 시절 기억을 떠올렸다. 이에 출연진들은 "그 과정은 우리는 잘 모른다. 게이 비긴즈를 언제 한 번 들어봐야 겠다"며 유쾌한 분위기를 이어갔다.

한편 홍석천은 지난 2000년 대한민국 연예인 최초로 동성을 좋아한다고 '커밍아웃'하며 주목을 받은 바 있다.

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olzllovely@sportschosun.com