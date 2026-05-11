‘백상 연기상’ 박정민의 굴욕…도쿄서 女 포스터 찍다 진땀 “배우인데 창피했다”

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 박정민이 일본 출장 중 겪은 '오해 사건'을 털어놓으며 웃음을 자아냈다.

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10일 출판사 '무제' 유튜브 채널에는 '도쿄의 서점을 다녀왔습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 출판사 대표이자 배우인 박정민이 도쿄 출장 중 서점과 문화 공간을 둘러보는 모습이 담겼다.

박정민은 긴자의 쓰타야 서점을 방문해 일본 출판물 디자인과 한국 문학 코너를 살폈고 이어 한 권의 책만 판매하는 모리오카 서점도 찾았다. 또 가부키 전용 극장인 가부키자를 방문해 현지 문화에 대한 이야기도 나눴다.

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이날 영상에서 가장 눈길을 끈 건 예상치 못한 '웃픈 해프닝'이었다. 길을 걷던 중 일본 국회의원 선거 벽보를 발견한 박정민은 사진과 QR코드 등으로 꾸며진 한 여성 후보자의 포스터에 호기심을 느끼고 내용을 확인하기 위해 사진을 촬영했다고 설명했다.

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문제는 그 순간이었다. 이를 본 한국인 모녀가 박정민을 알아보고 다가와 "예뻐서 찍으시는 거냐"고 물었고 박정민은 당황한 표정으로 "궁금해서 확인하려던 것"이라고 급히 해명했다. 하지만 예상치 못한 상황에 당황한 그는 곧 자리를 피해야 했다고 말했다.

박정민은 당시를 떠올리며 "배우가 길거리에서 여성 얼굴이 담긴 포스터를 몰래 찍는 것처럼 보였을까 봐 너무 창피했다"고 털어놨고 뜻밖의 오해에 진땀을 뺐던 상황이 웃음을 자아냈다.

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한편 박정민은 출판사 '무제'를 운영하며 책과 관련된 활동을 이어가는 동시에 배우로서도 꾸준히 작품 활동을 이어가고 있다. 최근 백상예술대상에서 최우수 연기상을 수상하며 연기력을 인정받았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com