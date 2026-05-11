[청룡랭킹] '이안대군 열풍' 변우석, 4월 男 배우 부문 압도적 1위…득표율 42.56%

출처=변우석 인스타그램

Advertisement

Advertisement

배우 변우석이 4월 청룡랭킹 남자 배우부문 정상에 우뚝 섰다.

Advertisement

지난 24일 종료 된 '청룡랭킹' 4월 투표 결과, 변우석은 남자 배우 부문에서 득표율 42.56%라는 압도적인 수치를 기록하며 당당히 1위를 차지했다.

접전을 펼치며 한때 선두로 올라섰던 이준혁은 18.89%의 득표율로 아쉽게 2위에 머물렀다.

투표 초반 이준혁과 치열한 선두 싸움을 하던 변우석은 후반부 부터 팬들의 투표가 몰리며 가파른 상승세로 이준혁을 따돌렸다.

Advertisement

변우석은 마지막까지 견고한 팬덤의 화력을 바탕으로 경쟁자들을 압도하고'4월의 주인공'이 됐다.

Advertisement

4월 청룡랭킹 남자 배우부문 상위권 최종 순위는 1위 변우석(42.56%), 2위 이준혁(18.89%), 3위 서인국(7.54%), 4위 박보검(7.50%), 5위 추영우(6.28%) 순으로 나타났다.

이번 4월 랭킹은 쟁쟁한 후보들 사이에서 치러진 치열한 접전이었음에도 불구하고, 변우석은 투표 종료 직전까지 독보적인 점유율을 유지하며 '대체 불가능한' 존재감을 과시했다.

Advertisement

이러한 폭발적인 인기의 중심에는 현재 방영 중인 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'이 있다.

Advertisement

극 중 변우석은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로, 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자 '이안대군' 역을 맡아 안방극장을 뒤흔들고 있다.

시청자들은 재벌이지만 평민 신분인 성희주(아이유 분)와 이안대군이 펼치는 운명 개척 로맨스에 열광 중이다.

특히 최근 회차에서 이안대군과 성희주의 애틋한 마음 확인 장면은 자체 최고 시청률 13.3%를 경신하며 '대군 열풍'을 입증했다.

카리스마 넘치는 왕족의 모습과 보호 본능을 자극하는 내면 연기를 동시에 선보이는 변우석의 활약에 "이안대군 그 자체"라는 찬사가 쏟아지고 있다.

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.