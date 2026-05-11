'살목지' 귀신, 실물은 171cm 여신 미모 "촬영 중 이상한 일 많아" ('원마이크')

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[스포츠조선 이우주 기자] 영화 '살목지'에서 로드뷰 귀신으로 출연했던 배우 설윤지가 아름다운 실물을 자랑했다.

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10일 유튜브 채널 '원마이크'에서는 '직접 만난 '살목지' 로드뷰 귀신, 실물은 여신이었다..171cm 반전 비주얼'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

설윤지는 '살목지'에서 이른바 '로드뷰 귀신' 역으로 출연해 관객들을 공포에 떨게 했다. 이후 주변 반응에 대해 설윤지는 "되게 무섭다 하시고 DM도 많이 온다. 팝콘을 돌려달라는 DM이나, 꿈에 나올 거 같다더라. 가까운 친구들은 귀엽다 하는데 제가 보기에 귀여운 거 같지는 않다"고 웃었다.

촬영 중 이상한 일을 겪기도 했다는 설윤지. 설윤지는 "지금 '살목지' 메인 포스터에 제 뒷모습이 있는데 (촬영할 때) 저수지 앞에 아무도 안 계셨다. 조명도 하나 없었는데 앞에서 뭔가 영화 속 장면처럼 (물속으로) 쑥 사라지는 게 있었다"며 "그게 쏙 사라지더니 내 쪽으로 오는 인기척이 느껴지더라. 뭔가 사라지면서 물웅덩이 같은 게 생겼다"고 털어놨다.

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설윤지는 "제가 꼼수를 좀 부려서 손을 안 넣고 있었다. 근데 감독님이 손을 넣어달라 하더라. 너무 무서워서 눈을 질끈 감고 있었다"며 "이상한 일들이 많이 일어났던 거 같긴 하다. 촬영장이든 호텔에서든. 그래서 영화가 잘됐나 싶다"고 밝혔다.

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설윤지는 "('파묘' 실제 모델인) 고춘자 선생님께서도 오셔서 굿을 해주셨는데 그때 너무 신기했던 게 영화 속에서 귀신이 되는 배우들만 깃발을 뽑으라고 주셨다. 그게 아직도 기억에 남는다"고 밝혔다.

로드뷰 촬영에 대해서도 이야기했다. 설윤지는 "그 장면을 찍어야 돼서 이리 저리 돌아다니다가 적정 정소를 찾아서 혼자 분장한 채로 들어가 있었다"며 "귀신 분장만 2시간 넘게 걸렸고 렌즈도 특수렌즈였다. 되게 큰 렌즈였는데 그게 안 들어가서 그거 끼는 데만 30분 걸렸다. 손, 목, 핏줄이나 검은색 칠도 했는데 그게 잘 안 지워진다. 어차피 또 분장해야 하니까 며칠 동안 더러운 손톱으로 살았다"며 너스레를 떨었다.

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wjlee@sportschosun.com