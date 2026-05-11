샤이니 키, 피어싱에 탈색까지 '파격 변신'…'주사이모' 논란 6개월 만 복귀

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 샤이니가 약 13년 만에 미니 앨범을 발매를 앞둔 가운데, 불법 의료 행위 의혹을 받고있는 '주사이모' 논란으로 활동을 중단한 멤버 키가 약 6개월 만에 새로운 모습으로 등장했다.

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11일 샤이니 공식 계정에는 "'SHINee 샤이니 'Atmos' Schedule Film | ATMOS WEATHER' 영상이 게재됐다.

영상에서 가장 먼저 등장한 키는 기상 캐스터로 변신해 컴백 스케줄을 안내했다. 키는 짧게 자른 탈색 헤어에 코 중앙을 가로지르는 독특한 피어싱 스타일링으로 시선을 사로 잡았다.

특히 키는 뉴스 앵커와 현장 리포터를 오가는 콘셉트로 등장해 변함없는 예능감으로 멤버들과 유쾌한 케미를 자아냈다.

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앞서 지난해 12월 키는 지인의 소개로 병원 및 자택에서 의료 진료를 받았지만, 해당 인물은 의료 면허가 없는 것으로 알려져 논란이 됐다. 이에 키는 소속사를 통해 "해당 인물을 의사로 알고 있었고, 집에서 진료받는 것이 문제가 될 것이라 인지하지 못했다. 최근 의료 면허 논란을 통해 의사가 아니라는 사실을 알게 됐고 무지함을 깊이 반성하고 있다"며 출연 중이던 모든 프로그램에서 하차하고 활동 중단을 선언했다.

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이에 당시 출연 중이던 MBC '나 혼자 산다' tvN '놀라운 토요일' 등의 모든 예능 프로그램에서 하차하고 자숙의 시간을 보냈다.

한편 샤이니의 미니 앨범 'Atmos'는 오는 6월 1일 발매 예정이며, 그 보다 앞서 오는 29일부터 31일까지 3일간 올림픽공원 KSPO돔에서 열리는 'SHINee WORLD VIII : THE INVERT' 콘서트를 통해 팬들과 만날 예정이다.

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olzllovely@sportschosun.com