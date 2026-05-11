별, ♥하하와 결혼 14년차인데..."애초에 설레서 결혼한 적 없어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 별이 하하와의 결혼에 대해 폭탄 발언을 한다.

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오늘(11일) 밤 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀'에는 하하의 아내이자 '드소송 맘'으로 사랑받는 가수 별이 일일 탐정으로 출격해 거침없는 현실 입담을 쏟아낸다.

이날 별은 아직도 남편을 보면 설레냐는 질문에 "누가 그러냐"며 황당한 표정을 지어 1차 웃음을 터뜨린다.

이어 뮤지컬배우 김소현과 가수 이석훈 등 연예계 대표 사랑꾼들의 일화를 듣고는 "나는 애초에 설레서 결혼한 적이 없다. 우리는 그냥 동료였다가 어느 날 갑자기 결혼하게 된 것"이라는 솔직한 고백으로 현장을 초토화시킨다.

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여기에 별은 "'탐비'가 추리 프로그램인데 주변에서 불륜이나 사기 사건 같은 걸 들은 적이 있냐"는 질문에 "남편이 나한테 사기 결혼을 당했다"고 폭탄 발언까지 던져 모두를 아연실색하게 만든다.

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하하와 별 부부 사이에 숨겨진 '사기 결혼'의 진실은 과연 무엇일지, 5월 11일 월요일 밤 10시 채널A '탐정들의 영업비밀' 방송을 통해 확인할 수 있다.