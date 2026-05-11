싸이, 美 CNN서 재확인한 원조 K팝 스타 진면목 "'흠뻑쇼', 죽어도 여한없어"

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 싸이가 원조 K팝 스타로서의 진면목을 재확인시켰다.

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싸이는 9일(한국시각) 미국 CNN 인터내셔널 신규 다큐멘터리 시리즈 'K-에브리띵'에 출연, 대니얼 대 김과 대담을 나눴다. 'K-에브리띵'은 K팝 드라마 푸드 뷰티 등 세계적으로 사랑받는 한국 문화의 글로벌 영향력 및 뿌리를 조명하는 프로그램으로 총 4부작으로 기획됐다. 싸이는 K팝 부문 관련 대표 인터뷰이로 초청됐다.

싸이는 '강남스타일'로 한국 가수 최초로 빌보드 메인 싱글 차트인 빌보드 '핫100' 2위를 차지하는 등 글로벌 대성공을 거뒀고, 이를 계기로 기획사 피네이션을 설립했다. 또 연례 콘서트 '흠뻑쇼' 시리즈는 한국 전체 공연 티켓 판매량의 10% 이상을 차지할 정도로 매년 인기 행진을 이어가고 있다.

대니얼 대 김은 "'흠뻑쇼'는 이제 한국에서 전설이 됐다. 한국 여름의 폭염 속에서 공연한다는 게 쉬운 일이 아니지 않나"라고 물었고, 싸이는 "한번 공연하면 4시간 정도 한다. 다른 사람이 행복해 하면 저도 행복하다. 제 콘서트는 행복의 정점이다. 2만 5000명 관객 앞에서 공연한다면 저로 인해 행복해 하는 2만 5000명의 얼굴을 눈앞에서 보는 거다. 그때는 진짜 죽어도 여한이 없겠다 싶다"고 답했다.

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K팝 역사에서 기념비적인 족적을 남긴 '강남스타일'에 대한 에피소드도 공개됐다. 대니얼 대 김은 '강남스타일'에 대해 "2012년 공개돼 미국 시장을 뚫고 K팝의 위상을 완전히 바꿨다. 공개 6개월 만에 뮤직비디오 조회수 10억 회를 돌파한 최초의 유튜브 영상"이라고 소개했다.

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싸이는 타이거 JK가 고속도로 갓길에 차를 세우고 울면서 자신에게 전화했던 일화를 전하며 "가사 전체가 한국어인 노래가 미국 라디오에서 흘러나온다는 것이 한국계 미국인들에게 어떤 의미인지 아시지 않나"고 했고, 대니얼 대 김 역시 "생각만 해도 울컥한다"며 깊이 공감했다.

강남에 세워진 '강남스타일' 동상에 대한 의견도 주고받았다. 싸이는 "솔직히 개인적으로는 쑥스럽고 과분하다"며 겸손한 태도를 보였지만, 대니얼 대 김은 "자격이 충분하다. 싸이가 음악으로 이룬 일들은 한국을 넘어 전 세계적으로 중요한 의미가 있다"고 치켜세웠다.

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또"'강남스타일'의 성공을 얼마 동안 누렸냐"는 대니얼 대 김의 물음에 싸이는 "가수로서는 평생 누리고 있지만 작곡가로서는 그것이 꿈인 동시에 악몽"이라고 고백했다. 이어 "어떻게 이 노래보다 더 좋은 결과물을 만들 수 있을까"라는 창작자의 압박감과 고뇌를 드러내기도 했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com