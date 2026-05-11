'소식좌' 홍진경도 혀 내둘렀다..전지현 식사량에 "진짜 안 먹어" ('소라와진경')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 홍진경이 '소식좌' 전지현과의 에피소드를 공개했다.

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지난 10일 방송된 MBC '소라와 진경'(연출 강성아·장하린·윤동욱, 작가 신재경) 3회에서는 파리행 마지막 관문 현지 에이전시 온라인 면접을 앞두고 이소라가 홍진경의 집을 방문했다.

이날 홍진경은 직접 팔을 걷어붙이고, 중식 셰프에게 전수받은 레시피로 '우삼겹 마라 채소볶음'과 '한우 샤부샤부'를 정성껏 차려냈다. 이에 화답하듯 이소라는 동안 미모 비결인, 일명 '역주행 주스' 레시피를 전수하며, 블렌더를 선물했다.

가벼운 식사가 습관이 된 홍진경은 오랜만에 이소라와 든든하게 배를 채우며 재미있는 에피소드도 털어놓았다. 파리행을 위해 식단 관리 중인 홍진경은 "사실 엄청 배고팠다. 아침에 닭가슴살 먹고 운동하고 와서 지금 완전 배고픈 시간이다. 언니가 와서 이렇게 먹으니까 좋다"며 "(언니 없었으면) 아몬드 6알, 호두, 캐슈너츠, 말린 대추 먹었을 거다"라고 말했다.

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이어 "무엇보다 칼로리 높은 걸 먹고 나면 맛있지만 먹을 때도 기분이 안 좋고, 먹고 나서 기분이 더 나쁘다. 안 먹는 게 낫다"고 털어놨다.

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홍진경은 "진짜 못된 게 뭔 줄 아냐. (최)화정 언니 만나면 내가 음식 엄청 시킨다. 그러면 언니가 '너 웬일이냐. 오늘은 먹을 거냐'고 하면서 신나서 시킨다. 그런데 정작 시켜놓고 언니 먹는 거 보면서 대리만족한다. 그러면 언니가 나보고 '너 양아치냐'라고 한다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

또 다른 소식좌로 알려진 배우 전지현과 함께했을 때의 일화도 공개했다. 홍진경은 "저번에 나랑 전지현이랑 셋이 밥을 먹었다. 전지현도 되게 안 먹는다. 진짜 안 먹는다. 정말 화정 언니가 혼자 다 먹었다"고 전해 웃음을 더했다.