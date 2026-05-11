'브래드 피트와 투샷' 올리고 댓글 차단...정윤민, AI 의혹 증폭

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 정윤민이 할리우드 스타 브래드 피트와 함께 찍은 사진을 공개한 가운데, 해당 사진을 둘러싼 AI 합성 의혹이 확산되고 있다.

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정윤민은 지난 9일 자신의 SNS에 "북촌 골목길에서 빵형을 만나다니, 대박!"이라는 글과 함께 브래드 피트와 다정하게 찍은 셀카 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 두 사람은 서울 종로구 북촌 한옥마을 골목을 배경으로 나란히 선 채 자연스러운 포즈를 취하고 있어 눈길을 끌었다.

사진이 공개되자 온라인에서는 뜨거운 반응이 이어졌다. 일부 네티즌들은 "의외의 조합이다", "진짜 브래드 피트 맞냐", "북촌에서 우연히 만난 건가"라며 놀라움을 드러냈다. 반면 일각에서는 사진의 질감과 분위기 등을 이유로 "AI(인공지능)로 만든 합성 사진 같다", "AI 아니냐", "너무 비현실적이다" 등의 반응을 보이며 진위 여부에 의문을 제기했다.

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특히 브래드 피트의 공식적인 내한 일정이 전혀 알려지지 않았다는 점이 의혹에 불을 지폈다. 세계적인 스타가 북촌과 같은 관광 명소를 방문했다면 수많은 목격담과 인증 사진이 쏟아졌을 가능성이 높지만, 현재까지 정윤민 외 별다른 목격담은 나오지 않은 상태다.

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또한 해당 게시물에는 팬들과 지인들의 댓글이 이어졌으나, 현재는 댓글 작성 기능이 제한된 상태인 것으로 알려졌다. 논란이 커지고 있음에도 정윤민 측은 11일 오전까지 별다른 입장을 밝히지 않고 있다.

한편 브래드 피트는 지난 2022년 영화 Bullet Train 홍보를 위해 공식 내한한 바 있다. 정윤민은 영화 죽지 않는 인간들의 밤, 동창생, 폭풍전야, 차우 등에 출연하며 얼굴을 알렸다.

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olzllovely@sportschosun.com