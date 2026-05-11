'日 레전드' 콘도 마사히코, 데뷔 47년만 첫 한국 콘서트 개최

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 일본의 레전드 아이돌 콘도 마사히코가 데뷔 47년 만에 처음으로 한국 관객과 만난다.

Advertisement

마사히코는 6월 27일 오후 5시 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 '마사히코 콘도 ~오맛치합니다 2026! 스페셜 인 서울'을 개최한다.

1979년 배우로 데뷔한 마사히코는 이듬해 발표한 '스니커 블루스'로 오리콘 차트 정상을 차지했다. 이후 1981년 제23회 일본 레코드 대상에서 골든 아이돌상, 1987년 제29회 일본 레코드 대상에서 '오로카모노'로 대상까지 거머쥐며 톱스타반열에 올랐다. 특히 그의 대표곡인 '긴기라긴니 사리게나쿠'는 1981년 발매 당시 일본은 물론 한국 청년층까지 사로잡으며 신드롬급 인기를 누렸다. 2024년 MBN '한일가왕전'에서 스미다 아이코가 다시 부른 노래 영상도 조회수 1300만회를 돌파하는 등 식지 않는 인기를 얻고 있다.

마사히코는 2024년 MBN '한일톱텐쇼', 2025년 일본 후지 TV '한일가왕전 재팬라운드'와 MBN '2025 한일가왕전' 심사위원으로 활약하며 한국 팬들과 교감했으며 니혼TV '더뮤직 데이 2025'에서는 투어스와 '긴기라긴니 사리겐나쿠' 합동무대를 꾸며 큰 화제를 모은 바 있다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com