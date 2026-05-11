심혜진, 가평 3000평 대저택 정리 "전원 생활 포기, 너무 힘들다" ('씨네타운')

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[스포츠조선 이우주 기자] '씨네타운' 심혜진이 전원주택 생활을 정리했다고 밝혔다.

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11일 방송된 SBS 파워FM '박하선의 씨네타운'에서는 배우 심혜진이 게스트로 출연했다.

과거 '씨네타운'의 DJ로 활약했던 심혜진은 이날 개국 30주년을 맞아 오랜만에 스튜디오에 등장했다.

가평 3000평 주택에서 전원생활을 했던 심혜진은 근황에 대해 "가평에서 조금 더 가까이, 서울 근교로 나왔다"고 전원 생활을 정리했다고 밝혀 눈길을 모았다. "전원생활이 어땠냐"고 묻자 "전원생활은 포기했다. 너무 힘들다"고 솔직히 밝힌 심혜진. 심혜진은 "이동하는 거리도 멀고 문화 생활이나 병원에 다니는 것도 쉽지 않다. 그래서 정리를 했다"며 "더 많은 소통을 하겠다"고 활발한 활동을 예고했다.

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한편, 배우 심혜진은 과거 여러 방송을 통해 가평에 위치한 3000평 규모의 전원주택을 공개한 바 있다. 건물만 무려 3개동으로 이뤄진 심혜진의 대저택은 또바비큐 시설, 파티장, 수영장, 사우나, 맥주바, 게스트룸까지 보유했으며 당시 시세는 90~100억대에 달하는 것으로 알려졌다.

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wjlee@sportschosun.com