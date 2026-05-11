"방시혁 구속 경찰-검찰 신경전 없다"…국가수사본부 공식입장

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[스포츠조선 백지은 기자] 국가수사본부가 방시혁 하이브 의장에 대한 검경 신경전 의혹을 부인했다.

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박성주 경찰청 국가수사본부장은 11일 오전 서울 서대문구 미근동에서 열린 경찰청 정례 기자간담회에서 방시혁에 대한 구속영장 신청 재검토에 대해 "(검찰의) 보완수사 요구 사항을 종합적으로 받아보고 판단하겠다"고 밝혔다.

방시혁에 대한 경찰의 구속영장이 두 번이나 반려된 것은 검찰과 경찰 사이의 신경전이 아니냐는 지적에 대해서는 "신경 써 본 적이 없어 동의하기 어렵다. 보완 수사 요구 내용을 구체적으로 말씀 드리기는 어렵지만 검찰과 잘 협의하고 있다"고 선을 그었다.

방시혁은 2019년 기존 하이브 투자자들에게 상장 계획이 없다고 속이고 자신과 관계가 있던 사모펀드가 설립한 특수목적법인(SPC)에 지분을 팔도록 한 혐의를 받는다. 하이브 상장 후 사모펀드는 보유주식을 팔았고 방시혁은 미리 체결한 주주간 계약에 따라 매각 차익의 30%에 달하는 약 1900억원을 챙긴 의혹도 있다.

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방시혁 측은 투자자를 속인 것이 아니라 요청에 의한 것이었고 수익 배분 또한 투자자가 먼저 제시한 조건이라는 입장이다.

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서울경찰청 금융범죄수사대는 사기적 부정거래 등의 혐의로 방시혁에 대해 출국금지 신청을 하고 구속영장을 신청했으나, 검찰은 범죄 혐의에 대한 소명이 다소 부족하다는 등의 이류로 검찰이 신청한 구속영장을 반려했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com