정윤민 "브래드 피트와 셀카는 AI 사진, 속지 마세요"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 정윤민이 브래드 피트와의 '북촌 셀카' 논란에 직접 입을 열었다. AI(인공지능)로 생성한 이미지였다고 밝히며 "가짜 사진에 속지 않도록 조심하자"고 당부했다.

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정윤민은 11일 자신의 SNS를 통해 "북촌 사진 보고 내한한 거냐고 물어보시는 분들이 너무 많아서 해명(?) 글 올린다"며 장문의 글을 게재했다.

그는 "결론부터 말씀드리면 AI로 생성된 이미지"라며 "실존 인물과 배경을 이렇게까지 정교하게 만들어낼 수 있다는 게 저도 무서워서, 경각심을 가지자는 마음으로 가볍게 공유해 본 건데 본의 아니게 큰 관심을 받게 됐다"고 설명했다.

이어 "기사까지 날 정도로 기술이 발전했다니 정말 놀라운 시대인 것 같다"며 "다들 가짜 사진에 속지 않도록 조심 또 조심합시다. 빵형은 다음에 진짜로 오시면 만나는 걸로…"라고 덧붙였다.

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앞서 정윤민은 지난 9일 "북촌 골목길에서 빵형을 만나다니, 대박!"이라는 글과 함께 할리우드 배우 브래드 피트와 다정하게 찍은 셀카를 공개했다. 사진 속 두 사람은 서울 종로구 북촌 한옥마을 골목을 배경으로 자연스럽게 어깨를 맞댄 모습이었다.

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하지만 사진 공개 직후 온라인에서는 진위 여부를 두고 갑론을박이 이어졌다. 일부 네티즌들은 "진짜 브래드 피트 맞냐", "북촌에 온 거냐"며 놀라워했지만, 또 다른 누리꾼들은 "질감이 너무 AI 같다", "합성 느낌이 난다", "비현실적이다" 등의 반응을 보이며 AI 생성 의혹을 제기했다.

특히 브래드 피트의 공식 내한 일정이나 목격담이 전혀 없다는 점도 의심을 키웠다. 세계적인 스타가 북촌 한복판을 방문했다면 다수의 시민 목격담이나 인증 사진이 쏟아졌을 가능성이 높기 때문이다.

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논란이 확산되자 정윤민은 결국 직접 해명에 나섰고, 해당 사진이 AI 기술로 만든 이미지였음을 인정하며 상황을 정리했다.

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한편 브래드 피트는 지난 2022년 영화 'Bullet Train' 홍보를 위해 공식 내한한 바 있다. 정윤민은 영화 '죽지 않는 인간들의 밤', '동창생', '폭풍전야', '차우' 등에 출연하며 얼굴을 알렸다.

olzllovely@sportschosun.com