SS501 김규종, 깜짝놀랄 근황....'누룽지' 사업가 변신 "위생모 쓰고 손수 밥지어"

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[스포츠조선 이지현 기자] SS501 출신 김규종이 누룽지 사업부터 그림 전시회까지, 남다른 도전기를 털어놨다. 특히 직접 공장에서 누룽지를 만들며 제조업에 뛰어들었던 현실적인 고충까지 공개해 눈길을 끌었다.

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최근 유튜브 채널 '홍석천의 보석함'에는 그 시절 예능부터 사업까지 섭렵한 대선배 아이돌 (with SS501 김규종)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

공개된 콘텐츠에서 김규종은 "취미로 시작한 그림이 전시까지 이어졌다"고 밝혔다. 그는 "SS501 활동이 멈추게 되면서 상실감과 우울감이 왔었다"며 "지인의 권유로 그림을 시작했는데 너무 재밌더라"고 털어놨다.

이어 "집에 작품들을 모아놨는데 갤러리 대표님이 우연히 보시고 전시를 제안했다"며 "처음엔 창피했지만 용기 내서 시작했고, 제 그림이 걸린 걸 보니 밝아 벗은 느낌이었다"고 회상했다. 현재는 전시 4년 차로, 올해 개인전까지 준비 중이라고 덧붙였다.

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김규종은 한때 누룽지 사업에 진심으로 뛰어들었던 사연도 공개했다. 그는 "와디즈 PD와 이야기하다가 트러플 누룽지를 만들어보자는 제안을 받았다"며 "마침 친구가 누룽지 공장에 있어서 바로 뛰어들었다"고 말했다.

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하지만 현실은 녹록지 않았다. 김규종은 "누룽지는 전부 수제로 해야 했다. 밥도 직접 지어서 눌러야 했다"며 "처음엔 인건비를 줄이려고 제가 직접 위생 교육까지 받고 모자 쓰고 만들었다"고 설명했다. 이어 "밥 짓고 트러플 섞고, 기계로 눌러서 건조하고 포장까지 다 했다"고 당시를 떠올렸다.

특히 사업을 함께 시작한 친구가 중도에 빠지며 홀로 남게 됐다고. 김규종은 "이미 브랜드를 시작했으니 끝까지 가보자는 생각이었다"며 고향 전주에 작은 공장까지 차려 직접 제조업에 뛰어들었다고 밝혔다.

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그는 "어머니가 '여기 있으면 안 되고 방송 활동도 해야 하지 않냐'고 하셨는데, 사람을 쓰면 마이너스라 제가 직접 해야 했다"고 털어놨다. 이후 어머니까지 제조 교육을 받고 함께 일을 도왔다고 전해 웃음을 자아냈다.

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김규종의 수제 누룽지는 의외의 대박을 터뜨렸다. 트러플, 황치즈, 초코 시나몬 등 독특한 맛을 개발했고, 팝업스토어 문의가 쏟아졌다는 것. 그는 "용산 아이파크몰에서 완판되니까 롯데월드몰, 더현대까지 연락이 왔다"며 "백화점 행사도 정말 많이 다녔다"고 말했다.

다만 그는 "사업이 너무 시간을 많이 뺏더라. 새로운 아이디어도 잘 떠오르지 않았다"며 현재는 사업을 잠시 멈춘 상태라고 밝혔다.

그러면서도 최근 피자 사업에 또 관심이 생겼다고 솔직하게 고백해 웃음을 안겼다. 김규종은 "아는 분 피자집에서 원가 이야기를 듣다가 또 솔깃했다"며 "하지만 결국 본업을 더 열심히 해야겠다는 생각이 들었다"고 말했다.

이어 "제가 좋아하는 음악과 그림으로 사람들에게 기쁨을 드리고 싶다"며 "사업보다는 가수, 창작자로서 활동에 집중하고 싶다"고 덧붙였다.

한편 지난 2005년, 그룹 SS501로 활동을 시작한 김규종은 싱글 앨범 'SS501'로 데뷔, 이후 '내 머리가 나빠서' 'Snow Prince' 'Love Like This' 'U R Man' '데자뷰' '경고' '겁쟁이' 등을 발표하며 많은 사랑을 받은 바 있다. 그러나 2010년 DSP미디어와 계약 기간이 종료함에 따라 각각 새로운 소속사로 이적하면서 활동을 잠시 중단한 바 있다.

그러다 최근 김규종은 김현중, 허영생과 함께 FIVE O ONE은 지난 3월 데뷔 20주년 월드 투어의 대미를 서울 앙코르 콘서트로 장식하며 팬들과 특별한 시간을 보냈다. 이후 서울을 시작으로 도쿄, 오사카, 홍콩 등 아시아 주요 도시를 순회하며 글로벌 팬들과 만난다.

olzllovely@sportschosun.com