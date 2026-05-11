배기성, 8일 연속 부부관계 후 '돌발성 난청'..."두 달째 왼쪽만 들린다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 배기성이 돌발성 난청을 겪게 된 안타까운 사연을 털어놨다.

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11일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에 출연한 윤정수는 맛선자로 절친 배기성을 초대했다.

이날 배기성은 등장하며 '내 생에 봄날은'을 부르며 등장해 가게 손님들까지 떼창을 유도해 웃음을 자아냈다.

윤정수는 배기성에게 "요즘 귀 아픈 건 좀 어떠냐. 소리를 크게 내고 있지 않냐"라고 물었고, 배기성은 "돌발성 난청을 아직도 겪고 있다"라고 말해 모두를 놀라게 만들었다.

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이어 배기성은 "사실은 임신을 나이들이 있고 하니까 시험관이 아내에게 너무 힘들다고 해서 내가 영끌해서 자연임신을 해보겠다라고 해서 자연임신을 맞춰 8일 연속으로 하고 다음날 캠핑을 갔는데 이명이 막 들리더니 소리가 싹 사라지더라. 지금 두 달째인데 아직도 안 들린다"라고 고백했다.

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이영자는 걱정하며 "소통이 되냐"라고 물었고, 배기성은 "왼쪽은 잘 들린다"라고 말했다.

배기성은 "여성들은 '말도 안 돼'라고 하는데 남자들은 8일 연속에 대한 로망이 있다"라고 너스레를 떨었다.

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또 최근 18kg을 감량한 배기성은 "귀가 아프면서 몸보신을 해서 다시 10kg이 쪘다"라고 이야기해 웃음을 자아냈다.

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narusi@sportschosun.com