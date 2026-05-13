세븐틴, 日 도쿄돔→교세라돔→인천 스타디움…대규모 팬미팅

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 세븐틴이 일본 도쿄돔 팬미팅을 개최한다.

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세븐틴은 13~14일 도쿄 돔에서 '세븐틴 2026 재팬 팬미팅 '약속(YAKUSOKU)''를 연다. 이번 팬미팅은 일찌감치 전석이 마감돼 추가좌석이 오픈됐으며 한국, 말레이시아, 인도네시아 등 아시아 주요 국가/지역 내 120개 이상의 영화관에서 라이브 뷰잉이 병행돼 함께 무대를 즐길 수 있다.

세븐틴은 다양한 퍼포먼스와 게임 코너로 러닝타임을 풍성하게 채운다. 글로벌 팬들이 사랑한 히트곡과 일본 오리지널 곡, 한국어 곡의 일본어 버전 등 다채로운 무대가 마련된다. '약속(YAKUSOKU)'을 뜻하는 팬미팅 제목처럼 세븐틴과 캐럿(CARAT.팬덤명)은 반드시 다시 만나 영원히 함께하리라는 다짐을 무대를 통해 되새길 예정이다.

도쿄 돔의 열기는 오는 23~24일 오사카 교세라 돔으로 이어진다. 이틀간 진행되는 오사카 팬미팅은 온라인 라이브 스트리밍으로도 송출될 계획이다다. 세븐틴이 일본 팬미팅을 돔 공연장으로만 채우는 것은 2023년 팬미팅 '러브' 이후 두 번째로, 이들의 압도적인 현지 인기를 확인할 수 있다.

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한국에서는 '스타디움 팬미팅'이 펼쳐진다. 세븐틴은 다음 달 20~21일 인천아시아드주경기장에서 '2026 SVT 10TH 팬미팅 <세븐틴 인 캐럿랜드>'를 개최한다. 세븐틴 고유의 팬미팅 브랜드 '캐럿 랜드'가 올해 10회째를 맞는 만큼, 멤버들과 팬들 모두에게 잊지 못할 추억을 선사할 것으로 기대된다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com