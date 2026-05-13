'하트시그널5' 강유경, 박우열 다잡은줄 알았는데…'매기녀' 최소윤 등판에 눈물

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[스포츠조선 백지은 기자] '메기녀' 최소윤이 박우열과 강유경의 관계를 뒤흔들었다.

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12일 방송된 채널A '하트시그널5' 5회에서는 마지막 입주자로 등장한 최소윤이 박우열을 첫 번째 데이트 상대로 선택하는 모습이 그려졌다.

시그널 하우스 입주 5일차, 강유경과 박우열의 관계는 한층 가까워졌다. 전날 첫 공식 데이트를 한 두 사람은 다정하게 아침 식사를 한 뒤 카풀까지 했다. 차 안에서 박우열은 극장 데이트를 제안했고 강유경은 "너무 좋다"며 웃었다. 전날 박우열에게 문자를 보냈지만 답을 받지 못해 심란했던 정규리는 그런 두 사람을 보며 얼굴이 굳었다.

이날 저녁 강유경은 "우열 씨가 (호감을) 표현해주긴 하는데 그냥 말만 하는 느낌"이라며 김민주에게 불안한 감정을 토로했다. 강유경은 김성민에게 문자를 보낸 뒤 박우열에게도 문자가 오자 미안함을 느껴 그를 찾아갔지만, 박우열은 아픈데다 처음으로 문자를 받지 못해서인지 피곤한 모습만 보였다.

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다음날 입주자 7인은 겨울 여행 고지를 받았다. 목적지는 일본 도쿠시마. 들뜬 분위기 속 새로운 여자 입주자가 등장했다. 26세 프리랜서 그래픽 디자이너로 활동 중이라는 '메기녀' 최소윤은 입주자들의 자기소개를 들은 뒤, "우리 말 놓을까요?", "이상형이 어떻게 되시냐?"는 등 거침없는 발언을 했다. 특히 그는 자신의 이상형에 대해 "강아지상을 좋아하긴 하지만, 솔직히 3초 안에 결정되는 것 같다"고 밝혔고, 이에 김민주가 "혹시 지금 정해졌는지?"라고 물었는데 "정해졌다"고 즉답해 현장을 초토화시켰다.

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다음날 강유경은 전날 문자 때문에 어색해진 박우열과 따로 출근했다. 반면 최소윤은 '마음에 드는 이성과 1:1 데이트를 할 수 있다'는 고지를 받아 바로 박우열을 데이트 상대로 선택했다. 두 사람은 식당에서 편안한 대화를 이어갔고, 최소윤은 자신의 첫인상에 대해 물었다. 박우열은 "고양이 같았다"고 답했다. 최소윤은 "그럼 강아지가 좋은지, 고양이가 좋은지?"라고 질문했는데, 박우열은 "제가 강아지라, 고양이가 좋다"고 센스 있게 답했다. 이후로도 박우열은 "연애할 때 상대에게 잘 맞추는 편이다", "연상과 '티키타카'가 더 잘 되는 것 같다"고 해 한 살 누나인 최소윤을 미소짓게 했다. 최소윤은 "말을 놓자"고 제안했고, "호칭은 어떻게 할까요?"라는 박우열의 말에 "일단 누나부터~"라고 유쾌하게 받아쳤다.

두 사람이 데이트 하는 사이, 강유경은 김민주에게 답답한 속내를 털어놓다가 결국 눈물을 쏟았다. 강유경은 "너무 힘들다"며 "(우열에게 좋아하는 감정을) 안 느끼려고 애써왔는데, 근데 마음으로는…"이라며 속상해했다. 김민주는 "그랬구나"라고 다독이면서 "상황은 언제든지 달라질 수 있다. 우열을 쟁취해! 적극적으로 해보자"라며 용기를 줬다. 감정의 소용돌이 속, '문자' 전송의 시간이 찾아왔다. 최소윤은 첫 '문자'를 박우열에게 보냈고, 박우열도 '문자'로 화답했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com