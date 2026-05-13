황보라, 그렇게 둘째 원하더니...'딸맘' 로망 이뤘다 "아들만 아니면 돼"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 황보라가 딸 육아에 푹 빠진 모습을 공개하며 둘째 계획에 대한 솔직한 속내를 드러냈다.

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12일 유튜브 채널 ''보라 보라이어티'에는 '둘째 고대하다 드디어 딸 품에 안은 황보라?' 영상이 공개됐다.

이날 황보라는 "저희 용띠 엄마들 모임이 있다. 총 여섯 명인데, 이은형을 통해 알게 된 모임"이라며 '용띠 엄마 모임'을 소개했다. 이어 "오늘 저희 집에 아유미의 딸 세아가 놀러 오기로 했다"며 "제가 딸 경험이 없다. 둘째를 낳게 되면 어떤 느낌일지 궁금하다"고 기대감을 드러냈다.

아유미는 황보라에게 딸 세아를 맡긴 뒤 남편과 오붓한 데이트에 나섰다. 이에 황보라는 "사실 저는 뭐 자신 있다"며 의욕 넘치는 모습을 보였다.

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특히 이날 황보라의 아들 우인이와 세아의 첫 만남도 공개됐다. 처음에는 서로를 낯설어했지만, 시간이 지나면서 천천히 가까워지는 모습으로 훈훈함을 자아냈다.

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세아가 황보라의 집에 적응할 무렵, 육아에서 잠시 벗어난 아유미는 환한 미소를 지으며 외출에 나섰다. 반면 아들만 키워왔던 황보라는 얌전한 세아를 보며 연신 감탄했다. 황보라는 "이래서 딸 엄마들은 교양 있게 커피도 마실 수 있다고 하는 거구나"라며 웃었고, 세아를 안아든 뒤에는 "어떻게 이렇게 가볍냐"며 신기해했다.

이어 "나는 우인이를 낳고 한 번도 누워본 적이 없는 사람이다. 그런데 지금 얘가 있으니까 내가 이렇게 눕는다"고 털어놨다.

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특히 그는 "둘째 낳아도 될 것 같다. 아들만 아니면 된다"고 솔직하게 말해 웃음을 자아냈다. 육아 난이도가 낮은 세아를 보며 '딸맘'에 대한 로망을 드러낸 것.

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이후 황보라는 아이들을 위해 저녁 식사 준비에도 나섰다. 세아는 얌전하게 식사를 이어간 반면, 우인이는 밥을 먹던 중 변을 보는 등 순식간에 육아 난이도를 높이며 황보라의 정신을 쏙 빼놨다. 세아와 달리 우인이는 두 살도 채 되지 않았음에도 넘치는 체력으로 집안을 뛰어다니고, 그네를 타며 에너지를 발산해 웃음을 안겼다.

shyun@sportschosun.com