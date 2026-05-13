'아이온2'와 '리니지 클래식' 덕분에! 엔씨, 전년 동기 대비 영업이익 2070% 증가한 1분기 실적 공개

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엔씨가 신작 '아이온2'와 '리니지 클래식'의 흥행 덕에 매출과 영업이익이 급상승 했다.

엔씨는 올 1분기 실적을 13일 공개했다. 이에 따르면 매출 5574억 원, 영업이익 1133억 원, 당기순이익 1524억 원을 기록했다. 매출이 전 분기 대비 38%, 전년 동기 대비 55% 증가했고, 영업이익은 지난해 동기 대비로 무려 2070% 증가한 것으로 나타났다.

특히 지역별 매출 비중의 경우 한국 58%, 아시아 27%, 북미·유럽 등 15%를 올렸는데, 전년 동기 35%였던 해외 매출 비중은 42%로 늘어나며 꾸준한 증가세를 보이고 있는 것은 상당한 의미가 있다고 할 수 있다. 엔씨는 그동안 '리니지' 시리즈로 인해 국내 매출 집중도가 다른 대형 게임사들에 비해 절대적으로 높은 상황이었기 때문이다.

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상승세를 이끈 것은 PC 게임 매출이다. 3184억 원으로 역대 분기 최대 매출을 달성했다. 2025년 11월 출시한 '아이온2' 매출의 온기 반영과 '리니지 클래식'의 흥행으로 전분기 대비 69%, 전년 동기 대비 210% 성장했다.

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'아이온2' 매출은 1368억 원, '리니지 클래식' 매출은 835억 원이다. 이 가운데 '리니지 클래식'은 출시 후 90일간(2월 11일~5월 11일) 누적 매출 1924억 원을 기록했다.

모바일게임 매출은 1828억 원이다. 주요 모바일게임 3종은 '리니지 클래식' 출시 이후에도 견고한 이용자 트래픽을 유지하고 있는데, 이 가운데 '리니지M'은 매출과 주요 지표 모두 전분기 대비 성장했다고 엔씨는 전했다.

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또 엔씨가 투자한 리후후와 스프링컴즈 매출이 이번 분기 처음으로 연결 실적에 반영되며 모바일 캐주얼 매출은 355억 원을 기록했다. 엔씨는 사업 포트폴리오 다각화를 통한 지속 가능한 성장 모델을 확보했다고 강조했다.

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엔씨는 올 하반기 북미, 남미, 유럽, 일본 등에 '아이온2' 글로벌 서비스를 시작한다. 또 신규 IP '신더시티', '리밋 제로 브레이커스', '타임 테이커즈'도 글로벌 테스트를 거쳐 순차적으로 선보일 계획이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com