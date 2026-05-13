황혜영 "뇌수막종 진단에 우울증까지...수술 포기하려 했다" ('퍼펙트라이프')

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[스포츠조선 이우주 기자] '퍼펙트라이프' 황혜영이 뇌수막종 투병기를 고백한다.

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오늘(13일) 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서는 90년대 인기 혼성그룹 '투투' 출신 황혜영이 전성기 시절 에피소드를 대방출한다.

'원조 포켓걸' 황혜영이 등장하자 MC 현영은 "90년대 제니 느낌"이라며, 그녀의 트레이드마크인 무표정한 얼굴로 투투의 히트곡 '일과 이분의 일'을 열창해 웃음을 안겼다. 이에 황혜영은 "전성기 당시 하루 스케줄이 11~12개였다. (스케줄 갈 때) 이동시간이 있어서 헬리콥터, 오토바이를 타고 가기도 했다"면서 "차가 막히는 러시아워 때는 한강에서 보트를 타고 스케줄을 갔었다"고 덧붙여 모두를 깜짝 놀라게 했다.

이를 듣던 개그우먼 이성미는 "당시 군부대 위문 공연서도 인기가 엄청나지 않았냐?" 묻자, 황혜영은 "(군부대 위문 프로그램인) 우정의 무대에 출연했는데, 그날 엔딩이 서태지와 아이들이었고 직전 무대가 투투였다. 무대를 마친 서태지 씨가 내려오면서 '여기서는 너희에게 안 되겠다'고 하더라"라며 인기를 인정받았던 잊지 못할 순간을 떠올렸다.

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한편, 황혜영은 과거 건강 악화로 투병한 경험도 전한다. 황혜영은 "예전에는 쇼핑몰을 운영하며 일이 너무 많아서 잠을 못 잤고, 스트레스로 예민하고 긴장된 상태로 살았었다"며 "그렇게 살다 보니 2010년도에 뇌수막종 진단을 받았다"고 말한다. 당시 "(진단받은 후) '왜 내게 이런 병이 생겼지? 나름 열심히 살아왔는데...' 하는 생각에 허탈함과 허무함에 우울증이 오기도 했다"며 당시의 심경을 고백한다.

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이성미는 "남편도 당시에 많이 놀랐을 것 같다"고 하자 황혜영은 "남편과 만난 지 한 달 만에 그런 일이 생겼다. 당시 나는 수술도 안 하고 이대로 그냥 내려놓겠다고 했는데, 남편이 수술 일정을 잡고 입원시킨 후 간호까지 해줬다"며 모두를 감동하게 했다. 황혜영은 남편을 향한 감사한 마음을 전해 뭉클함을 더했다.

'원조 포켓걸' 황혜영의 일상은 오늘(13일) 오후 8시 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서 공개된다.

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wjlee@sportschosun.com