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홍현희, 개그맨 동기 폭로 "임신했더니 입던 팬티 달라더라" ('유부녀회')

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홍현희, 개그맨 동기 폭로 "임신했더니 입던 팬티 달라더라" ('유부녀회')

[스포츠조선 이우주 기자] '유부녀회' 홍현희가 임신이 간절했던 개그맨 동기의 부탁을 폭로했다.

8일 유튜브 콘텐츠 '유부녀회'에서는 '사기 결혼 당했습니다…결혼하고 변한 남편의 실체'라는 제목의 영상이 게재됐다.

홍현희는 유튜버 변서방네 부부의 집에 방문했다. 이 집은 남편이 25년째 살던 집이라고. 안방에 들어간 홍현희는 "이런 데 너무 좋다. 집중해서 잘 수 있는 공간"이라며 아늑한 안방에 감탄했다.

해리포터는 "두 분이 수면에 집중하는 방인데 첫째와 둘째가 다 여기서 생긴 거냐"고 물었고 홍현희 역시 "잠만 잔 게 아닌 게 됐다. 소중한 공간에서 좋은 보물이 태어난 게 얼마나 좋냐"고 밝혔다.

해리포터는 카메라 감독에게 "감독님 좋은 기운 받고 가시라"라고 제안했고 아내는 "제가 삼신의 기운이 있다. SNS에 무물을 하면 '저 기운 좀 달라'고 여쭤보시는 분이 많다. 이번에 되실 거라 하면 진짜 된다. 임신했다고 연락이 온다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

홍현희, 개그맨 동기 폭로 "임신했더니 입던 팬티 달라더라" ('유부녀회')

이에 홍현희는 "저랑 해리포터 님도 한번 봐주시라"라고 물었고 아내는 "포터님은 왠지 끝나신 거 같다"고 밝혀 해리포터를 실망시켰다.

하지만 홍현희에게는 "회장님은 아직 (임신 기운이) 있으실 거 같다"고 밝혀 눈길을 모았다. 이에 홍현희는 "제가 마흔다섯인데 남아있나 모르겠다"며 "팬티 하나 주실 수 있냐"고 폭탄 발언을 했다. 이에 변서방은 "옛날에 베개 밑에 팬티 두면 임신이 된다는 속설이 있었다"고 분위기 수습에 나섰다.

홍현희는 "제가 임신했을 때 동기 여자 분이 팬티를 달라고 해서 그건 못 주겠다 했더니 그런 기운이 있다더라. 근데 빨면 안 된다"고 밝혔다. 해리포터가 "입던 팬티냐"고 놀라자 홍현희는 "농담이다"라며 해리포터를 안심시켰다.

wjlee@sportschosun.com

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