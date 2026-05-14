'61세' 이금희, 건강 악화로 병원行...방송 활동 비상 "묵언 권고 받았다"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 이금희가 건강 이상으로 병원 치료를 받고 있는 근황을 직접 공개해 안타까움을 자아냈다. 목감기와 성대 부종이 겹치며 의료진으로부터 '묵언 권고'를 받은 사실까지 전해졌다.

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13일 이금희는 "죄송하다"는 말과 함께 병원에서 링거 치료를 받고 있는 모습을 공개했다.

사진 속 그는 치료를 받으며 휴식을 취하고 있는 모습으로, 팬들의 걱정을 불러일으켰다.

이금희는 현재 상태에 대해 "목감기가 심한 데다 성대가 많이 부어서 당분간 목을 쓰지 말라는 의사 선생님의 권고를 받았다"며 "묵언을 해야 하는 상황"이라고 설명했다.

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특히 그는 평소에도 성대 관련 문제로 목소리를 잃었던 경험이 있었던 만큼 이번 건강 이상 소식은 더욱 우려를 낳고 있다.

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앞서 이금희는 지난해 방송된 채널A '절친 토큐멘터리 4인용 식탁'에 출연해 자신의 목 건강 악화 경험을 직접 털어놓은 바 있다.

당시 그는 어머니의 병간호로 인한 극심한 스트레스로 급성 후두염을 겪었다고 밝히며 "2주 동안 말을 못 해 라디오 진행도 못 했다. 병원에서 '2주간 소리가 안 나온다'는 진단을 받고 정말 놀랐다"고 고백했다.

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이후 이금희는 음성 언어 클리닉 등을 통해 꾸준히 목 건강 관리에 힘써왔지만, 이번에 다시 목 상태가 악화되며 치료와 휴식이 필요한 상황에 놓이게 됐다.

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한편 이금희는 1989년 KBS 16기 공채 아나운서로 입사해 TV는 사랑을 싣고, 아침마당 등 간판 프로그램을 진행하며 국민 아나운서로 큰 사랑을 받았다. 현재는 프리랜서 방송인으로 활동 중이다.

shyun@sportschosun.com