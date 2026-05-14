화사, 사업가와 결별 후 전한 현실 연애관 "머리 감는 게 최고의 플러팅"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 화사가 자신의 연애 스타일과 플러팅 방식을 솔직하게 털어놨다. 상대를 향한 감정보다도 "행복한 대화"와 "다음날 생각나는 사람"이 중요하다고 밝히며 현실적인 연애관을 전했다.

Advertisement

14일 유튜브 채널 '걍밍경'에는 '선배님 그게 다 드신거예요?ㅋ'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 강민경은 화사가 다비치 콘서트의 게스트로 와준 인연으로 만남을 가졌다. 두 사람은 이날 "회사원 느낌의 비즈니스 캐주얼로 맞춰 입자"는 화사의 제안에 맞춰 직장인 룩으로 등장해 시작부터 웃음을 자아냈다.

두 사람은 막창과 술을 곁들이며 자연스럽게 이상형과 연애 스타일 이야기를 나눴다. 강민경이 "이상형이 뭐냐"고 묻자, 화사는 잠시 고민하다 "요새는 저를 많이 웃게 해주는 사람이 좋다"고 답했다.

Advertisement

이어 화사는 "얘기할 때 행복하고 재밌는 사람, 다음날 생각나는 사람"이라며 "또 빨리 만나고 싶고 놀고 싶은 사람이 생길 때 행복하다"고 설명했다. 특히 그는 "연락을 안 해도 행복한 느낌이 있다"고 덧붙이며 설레는 감정을 표현했다.

Advertisement

하지만 적극적으로 표현하는 스타일은 아니라고 했다. 화사는 "연락은 잘 못 하겠다"고 솔직하게 털어놨고, MBTI 이야기가 나오자 "INFP들은 플러팅을 어떻게 하냐는 질문에 '눈빛'이라고 하더라"고 말했다.

이에 강민경이 "그게 무슨 플러팅이냐. 상대에게 닿질 않는데"라고 폭소하자, 화사는 "어떤 사람들은 옷을 예쁘게 입는 것도 플러팅이라고 한다"고 설명해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

그러면서 화사는 자신의 실제 플러팅 스타일도 공개했다. 그는 "평소에는 잠옷 입고 돌아다닐 때도 많다"며 "최고의 플러팅은 머리를 감고 나가는 것"이라고 말해 강민경을 빵 터지게 만들었다. 화사는 "왜냐하면 일을 할 때 화려한 옷을 맨날 입고 긴장한 상태로 하다보니까 평상시에는 잠옷 입고 돌아다닐 때도 많다"고 덧붙였다.

Advertisement

또 외로움에 대한 생각도 담담하게 밝혔다. 혼자 사는 삶에 대해 화사는 "예전에는 혼자 사는 게 좋았는데 요즘은 심심하기도 하다"면서도 "외로운 건 숙명 같다. 오히려 좋은 원동력이 된다"고 말했다. 이어 "다양한 생각을 하게 되고, 이제는 외로움을 즐기게 된 것 같다"고 털어놨다.

한편 화사는 2024년 12세 연상의 사업가와 5년째 교제 중이라는 열애설에 휩싸인 바 있다. 이후 별다른 입장을 밝히지 않았던 그는 지난해 3월 유튜브 채널 '나래식'에 박나래, 한혜진과 함께 출연해 "우리 셋 다 지금 싱글"이라며 결별을 암시했다.

olzllovely@sportschosun.com