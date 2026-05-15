"내가 뭘 본 거지?" 지창욱, 잘생긴 얼굴 막 쓰더니 결국… 외교부까지 등판해 '한마디'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 지창욱이 제대로 망가졌다. 진지함을 내려놓은 '병맛 연기'로 광고계를 뒤흔들며 뜻밖의 화제의 중심에 섰다.

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지난 12일 광고 제작사 '돌고래유괴단' 유튜브 채널에는 SK텔레콤 '티로밍' 신규 광고 영상이 공개됐다. 영상은 공개 직후 각종 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 빠르게 퍼지며 폭발적인 반응을 얻고 있다.

광고 속 지창욱은 공항에서 "자, 여행 시작이다"라고 외친 뒤 갑자기 애니메이션 주인공처럼 변신을 시작한다. 휴대전화에서 강렬한 빛이 터져 나오고, 망토를 휘날린 채 캐리어 위에 올라탄 그는 과장된 액션과 함께 쉴 새 없이 기합 소리를 내뿜는다. 끝까지 진지한 표정으로 몰입한 지창욱의 '혼신의 연기'가 웃음을 자아냈다.

특히 평소 부드럽고 진중한 이미지로 사랑받아온 지창욱이 몸을 사리지 않는 코믹 연기를 선보였다는 점에서 반응은 더욱 뜨거웠다. 누리꾼들은 "지창욱도 저렇게 열심히 사는데 내가 뭐라고", "지창욱 이거 찍고 현타왔겠다", "광고 보다가 빵 터졌다", "내가 뭘 본거지", "배우 유괴단 수준", "저 잘생긴 얼굴로도 저렇게 열심히사는데 거울 다시 한번보고 일하자" 등의 댓글을 남기며 폭소했다.

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심지어 대한민국 외교부 공식 계정까지 등장해 화제를 더했다. 외교부는 해당 영상 댓글창에 "공항 내부에서 변신하실 때는 안전을 위해 기합소리를 반 정도로만 하시면 어떨까요?"라는 재치 있는 댓글을 남겼고, 이를 본 누리꾼들은 "외교부까지 왜 이렇게 웃기냐", "공식 계정 폼 미쳤다" 등의 반응을 보였다.

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지창욱 역시 광고 반응을 직접 언급했다. 그는 13일 팬 소통 플랫폼을 통해 "그 와중에 SKT 덕분에 많은 지인들이 연락이 온다"며 "친한 형이 '무슨 일 있었던 건 아니지?'라고 묻더라"고 밝혀 웃음을 안겼다.

해당 광고 영상은 공개 이틀 만인 14일 기준 조회수 12만 회를 돌파했으며 댓글도 1300개 이상 달리며 뜨거운 화제성을 입증하고 있다.

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한편 지창욱은 최근 연상호 감독의 신작 '군체'로 제79회 칸국제영화제 초청 소식을 알리며 글로벌 행보도 이어가고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com