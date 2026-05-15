“母, 여친과 데이트에 대성통곡” 39세 윤시윤, 결혼 안하는 이유 있었다

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 윤시윤(39)이 결혼이 늦어지고 있는 이유를 솔직하게 털어놨다.

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15일 KBS는 '김재중, 동결(?)했다! 싱글들의 연애, 결혼 그리고 동결(?) 이야기'라는 제목의 '신상출시 편스토랑' 선공개 영상을 공개했다.

영상에는 배우 최진혁과 윤시윤이 결혼에 대한 고민을 털어놓는 모습이 담겼다. 두 사람은 "어머니 때문에 결혼을 못 하는 것도 있다"라고 입을 모았다.

먼저 최진혁은 어머니를 모시고 살고 있다며 "여자친구를 사귀기가 정말 어렵다"라고 털어놨다.

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이어 "어머니가 결혼 빼고 모든 게 다 잔소리다. 내가 여자친구를 만나는 것을 어머니가 싫어하신다. 내가 봤을 때 내가 결혼을 안 하는 것을 바라는 것 같더라"라고 말했고, 이를 들은 윤시윤 역시 "맞다"며 공감했다.

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윤시윤은 "우리 엄마도 결혼하라고 하지만 내심 싫어한다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

이에 김재중이 "그런 어머니가 세상에 어디있냐"고 놀라워하자, 윤시윤은 과거 경험담을 공개했다.

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그는 "예전에 연애를 했을 때다. '엄마, 나 여자친구랑 데이트하러 가니까 역 앞에서 차 세워줘'라고 했더니 못들은 척하고 역을 그냥 지나가는 거다. '엄마 나 내려야 한다니까'라고 재차 말해도 자동차를 안 세워주더라. 결국 엄마가 '몰라!'라더니 핸들잡고 엉엉 대성통곡하셨다. 깜짝 놀라서 '왜 그래 왜 울어'라고 달래줬던 기억이 있다"고 전했다.

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이를 들은 배우 유선호는 "어머니가 섭섭하셨나보다"라고 반응했다.

이후 김재중이 "어머니의 영향 때문에 장가를 안 가고 있는 거냐"라고 묻자, 윤시윤은 "저는 사실 엄마 때문에"라고 솔직하게 답해 웃음을 안겼다.

tokkig@sportschosun.com