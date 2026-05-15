엄지원, 한남동서 362만원 플렉스한 '부자언니'..."쇼핑은 날 알아가는 시간"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 엄지원이 3시간 만에 362만 원어치를 결제하며 남다른 쇼핑 클래스를 보여줬다.

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지난 14일 유튜브 채널 '엄지원 Umjeewon'에는 "부상 이후 구경만 하려다가 300만 원 구매해버린 엄지원 한남동 쇼핑"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 엄지원은 "쇼핑 목표 금액 200만 원으로 하자"라면서 부자 언니미를 뽐내더니, 자기 옷과 구독자 및 지인 선물까지 포함해 총 362만 원을 결제해 놀라움을 자아냈다.

앞서 엄지원은 "기본적인 것들은 조금 비싸더라도 제대로 된 걸 사서 오래 입자는 생각을 한다"라면서 한남동의 한 편집숍을 찾았다.

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엄지원은 유행을 타지 않는 기본 티셔츠, 니트, 카디건 등을 꼼꼼히 살펴보며 자신만의 확고한 패션 철학을 드러냈다. 또한 직접 다양한 스타일을 입어보는 것은 물론, 키가 작은 제작진을 위한 코디까지 추천하며 센스 넘치는 스타일링 노하우를 공개했다.

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이후 엄지원은 "내가 너무 잘 입을 것 같다"라면서 기본 티, 니트, 카디건 등을 구매했다. 제작진은 "눈이 바쁘게 돌아간 것 같다"고 하자, 엄지원은 "아니다 원래 쇼핑을 빨리한다. 눈이 돌아간 게 아니라 시간 낭비를 싫어한다. 원하는 게 정확하게 있다"라고 말했다. 그러나 제작진은 자막을 통해 '라고 현재 2시간째 쇼핑 주인 그녀가 말했다'라고 적어 웃음을 자아냈다.

최종 정산 타임, 엄지원은 자신 옷 8개와 구독자, 지인 선물 포함 총 362만 원을 결제했다. 엄지원은 '쇼핑한 지 3시간 지났다'라는 말에 "쇼핑이라는 게 결국 나를 알아가는 시간이라고 생각한다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com