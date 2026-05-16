'41세' 김재중, '정자 동결' 과정 생생히 공개..."사람들 다 쳐다봐" (편스토랑)

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[스포츠조선 김수현기자] 김재중이 미래의 2세를 위해 '정자 동결'을 했던 사실을 솔직하게 고백해 모두를 놀라게 했다.

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15일 방송된 KBS2 '신상출시 편스토랑'에서는 김재중이 절친한 배우 최진혁, 윤시윤, 유선호를 집으로 초대해 진솔한 이야기를 나눴다.

이날 40대 싱글인 김재중, 윤시윤, 최진혁은 자연스럽게 결혼과 2세 계획에 대한 이야기를 이어갔다.

결혼 이야기가 무르익던 중, 김재중은 "나는 결혼 의지가 강해서 '정자 동결'을 한 적도 있다"라고 깜짝 고백해 모두를 놀라게 했다.

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그는 미래의 건강한 2세를 위해 미리 정자를 동결 보존했다고 설명했다. 김재중은 "남자도 젊었을 때 유전자를 보관해야 건강한 아이를 출산할 수 있는 것 아니냐"라고 자신의 생각을 밝혔다.

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이에 MC 붐은 "맞다. 굉장히 중요하다"라며 김재중의 준비성을 높이 평가했고, 최진혁 역시 "그거 진짜 잘한 것 같다"라며 공감했다.

김재중은 이어 직접 경험한 정자 동결 과정에 대해서도 생생하게 전했다.

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그는 "테스트를 위해 병원에 가면 첫 면담 때 의사 선생님이 '일단 바지 한번 벗어보라'고 하더라"며 겉으로 이상이 없는지 기본 검사를 먼저 진행한다고 설명했다. 이를 들은 최진혁은 "너무 충격적이다"라며 깜짝 놀란 반응을 보였다.

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특히 김재중은 가장 민망했던 순간도 털어놨다. 그는 "검사가 끝나면 방에 들어가는데 거기서 진짜 문제가 터진다. 정자 채취 방에서 너무 빨리 나와도, 너무 늦게 나와도 민망하다. 골든타임이 있다"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이어 "밖에서 '김재중 씨~' 하고 이름을 엄청 크게 부른다. 마스크 쓰고 몰래 갔는데 다들 쳐다보지 않겠냐"며 당시를 떠올렸다. 그는 심지어 연예인인 사실을 들키지 않기 위해 목소리까지 변조했다고 덧붙이며 현실감 넘치는 후기를 전했다.

이를 듣던 최진혁도 "사실 나도 정자 동결을 해야겠다고 생각한 적이 있는데, 그런 과정 때문에 용기가 안 난다"라며 공감했다.

김재중은 "근데 그것도 테스트였다. 1차 테스트를 하고 또 해야 한다. 두 번의 창피함을 감수해야 한다"라고 너스레를 떨면서도 "그래도 추천한다"라고 강조했다.

다만 그는 "보관한 정자는 3~5년 정도 지나면 폐기된다. 생각보다 기간이 짧더라"며 "내 것도 지금은 폐기된 상태다. 당분간은 다시 정자 동결을 할 계획은 없다"라고 솔직하게 털어놨다.

shyun@sportschosun.com