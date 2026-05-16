딘딘, 독일 전여친 생각에 눈물 "월드컵 논란 후 결혼하려 했다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 래퍼 딘딘이 전 여자친구와의 아련한 러브스토리에 울컥했다.

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15일 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘'에서는 '캐나다 전여친 얘기에 우는 딘딘'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

딘딘은 작은 누나와 함께 모든 팬들이 기다려왔던 캐나다 여행을 떠났다. 자주 가던 음식점에서 음식을 한입 맛보자마자 캐나다에서의 추억이 밀려온 딘딘은 "그 맛 그대로다"라며 울컥했다.

딘딘은 캐나다에서 지냈던 시절이 행복했다며 "그때는 한국에 돌아가는 계획이 없었다"고 밝혔다. 이에 작은 누나는 "아빠가 계속 대학은 가라 해서 대학을 갈 줄 알았다. 근데 갑자기 군대를 가겠다더라"라고 밝혔고 딘딘은 "카타리나가 독일로 돌아가서 나도 대학을 독일로 가려 했다. 봄방학 3주를 카타리나를 만나러 가려 해서 대학도 알아보려고 했다"고 독일 혼혈이었던 전여친을 언급했다.

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하지만 독일에 가는 당일, 아이슬란드 화산 폭발로 모든 비행편이 결항이 됐다고. 딘딘은 "공항 버스를 타고 오는데 버스에서 계속 울었다. 사람들이 날 다 피할 정도였다"며 "그러니까 아빠가 기다리지 말고 한국에 오라 했다. 그때 객기가 생겨서 바로 한국에 왔다. 그때 카타리나가 엄청 섭섭해했다"고 밝혔다. 그렇게 두 사람은 멀어지면서 헤어졌다고.

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식사 후 두 사람은 자주 가던 해변가에 갔다. 제작진은 "카타리나랑 여기도 왔냐"고 물었고 딘딘은 "여기도 왔다"며 카타리나와의 추억을 또 떠올렸다. 딘딘은 "나중에 카타리나한테 연락이 왔다. 성인되고 생각해보니까 그때는 당연했는데 몇 명의 남자와 데이트해보니까 나만한 남자가 없었다더라"라고 밝히다 울컥해 눈물을 보였다. 딘딘은 "첫사랑이었다. 사랑이라는 걸 진지하게 한 게 카타리나였다"라고 밝혔다.

하지만 딘딘은 "(전여친이) 지금 다시 만나자 하면 만날 거냐"는 질문에 "안 만난다"고 단호하게 밝혔다. 딘딘은 "카타리나는 계속 연락한다. 할머니가 한국에 계시니까 찾아 뵈려 해서 1~2년에 한번씩 온다. 그러면 밥 먹고 나랑 못 만나면 누나랑 만나고 엄마랑도 인사한다"고 밝혔고 누나 역시 "사촌동생 같은 느낌이 있다"고 밝혔다.

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그러면서 누나는 딘딘의 과거 발언을 폭로했다. 누나는 "(딘딘이) 축구 실언을 했을 때 얘가 되게 힘들어했다. 그리고 나서 저한테 메시지가 왔는데 이제 괜찮다더라. '내가 어디 가서 못 살겠어? 누나 이태리에 있으니까 내가 밀라노 와서 레스토랑 차리면 되지. 그리고 카타리나랑 결혼하면 된다'고 했다. 그거 보고 '카타리나가 지랑 결혼해준대?' 싶었다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 이에 딘딘은 "내가 그랬냐. 나 그때 여자친구 있었다. 미쳤나 보다"라며 "이 벅차오르고 슬픈 게 사무치는 아련함이다. 돌아갈 수 없는 거에 사무친다"고 토로했다.

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wjlee@sportschosun.com