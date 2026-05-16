송혜교, 지저분한 거울 셀카 얼빡샷→잔디 드러누워도 굴욕 제로네

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 송혜교가 화보 비하인드 컷을 공개하며 독보적인 분위기를 드러냈다.

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16일 송혜교는 자신의 SNS에 매거진 '보그 차이나' 촬영 현장 사진들을 공유했다.

사진 속 송혜교는 짧은 블랙 단발 헤어에 슬립 원피스와 블랙 드레스를 소화하며 강렬한 분위기를 자아냈다. 특히 얼굴을 가까이 찍은 흑백 얼빡샷에서도 또렷한 이목구비와 무결점 피부를 드러내 시선을 끌었다. 또 화장대 앞 거울 셀카에서는 얼룩진 거울마저 화보처럼 만들어버리는 비주얼로 감탄을 자아냈다.

잔디 위에 드러누운 채 포즈를 취한 컷도 눈길을 끌었다. 송혜교는 블랙 레깅스와 재킷 차림으로 자연스럽게 바닥에 기대 앉아 있었지만, 특유의 고혹적인 분위기로 시선을 압도했다. 또 다른 사진에서는 몸에 밀착되는 화이트 미니드레스를 입고 정원을 배경으로 포즈를 취했다. 군살 없는 슬림한 몸매와 직각 어깨 라인이 드러나며 감탄을 자아냈다.

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비하인드 현장에서는 스태프들과 대화를 나누는 자연스러운 모습도 포착됐다. 편안한 자세와 무심한 표정마저 화보 같은 분위기를 완성했다.

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앞서 공개된 메인 화보에서 송혜교는 왕관과 화려한 주얼리를 착용한 채 우아한 드레이프 드레스를 입고 등장해 '여왕 아우라'를 뽐낸 바 있다.

한편 송혜교는 올해 공개 예정인 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'로 시청자들과 만날 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com