'월드컵 깜짝발탁' 이기혁, "난 한 팀에서 오래 뛰지 못했던 선수…'꿈의 무대'에선 누구보다 간절하게 뛰겠다"[인터뷰]

2026 북중미 월드컵 최종 명단발표 기자회견이 16일 서울 광화문 KT 웨스트빌딩 온마당에서 열렸다. 홍명보 감독이 질문에 답하고 있다. 광화문=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.16/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]홍명보호 깜짝 승선 주인공은 K리거 이기혁(강원)이었다.

Advertisement

이기혁은 16일 홍명보 축구대표팀 감독이 발표한 2026년 북중미월드컵 최종 26인 엔트리에 당당히 이름을 올렸다. 홍명보호에 승선한 K리거는 이기혁 조현우 이동경(이상 울산) 송범근 김진규(이상 전북) 김문환(대전) 등 6명이다. A매치 1경기 출전이 전부인 이기혁은 최근 꾸준한 활약으로 꿈의 무대에 뛸 자격을 얻었다.

이기혁은 강원 구단을 통해 "월드컵은 축구선수라면 모두가 꿈꾸는 무대다. 그 무대에 갈 수 있다는 것에 대해 너무 기쁘게 생각한다"며 "응원해 주시는 만큼 월드컵에서도 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 들뜬 소감을 밝혔다.

이기혁은 "예비명단에 포함됐다는 건 알고 있었지만, 발표를 앞두고는 뽑혔으면 좋겠다는 생각이 컸다. 반대로 안 됐을 때 너무 실망하지 말자는 생각도 같이 했다. (정경호)감독님께서도 이럴 때일수록 더 침착하고 중심을 잘 잡아야 한다고 말씀해주셨다"라고 했다.

Advertisement

이어 "오늘은 경기 전날이라 오후 운동 전에 미팅을 하고 있었다. 미팅을 하다 보니 오후 4시가 넘었다. 미팅이 끝난 뒤 운동장에 나왔는데 감독님과 코치님들이 먼저 축하한다고 말씀해 주셨다. 훈련 전에 선수단 전체가 모인 자리에서도 다 같이 축하해 주셨고 저에게 대표로 한마디 해보라고 해서 선수단과 스태프분들께 감사하다고 이야기했다. 기쁘다는 생각이 가장 컸다"라고 말했다.

Advertisement

이기혁의 월드컵 대표팀 최종 발탁은 강원의 첫 역사다. 월드컵 무대에서 그라운드를 밟는다면 이기혁은 강원 창단 첫 월드컵 출전 선수로 이름을 올린다. 2018년 러시아월드컵을 앞두고 이근호가 예비 명단에 들었으나 부상으로 인해 아쉽게 낙마한바 있다.

이기혁은 "강원에 입단하기 전까지 여러 팀을 다녔다. 한 팀에서 오래 자리를 잡지 못했던 선수였다. 강원에 오면서 선수로서 스스로 동기부여도 많이 했고 개인적인 목표도 크게 세웠다. 첫 시즌부터 목표를 하나씩 이루면서 좋은 평가도 받았던 것 같다. 작년에는 부상 때문에 개인적으로 만족스럽지 못한 시즌을 보냈지만, 올해는 몸을 회복하면서 잘 준비했고 뜻깊은 시즌을 보내보자는 생각으로 시즌을 준비했다. 준비한 만큼 결과도 따라와 준 것 같다"라고 했다.

Advertisement

이어 "최초라는 단어가 굉장히 뜻깊게 다가온다. 팬분들이 강원을 더 자랑스럽게 생각할 수 있었으면 좋겠다"며 강원에는 좋은 선수들이 정말 많다. 내가 가서 잘해야 다른 선수들도 더 주목받고 강원도 더 주목받을 수 있다고 생각한다. 강원FC라는 이름이 더 빛날 수 있게 잘 준비해서 경기에 나서는 것이 목표"라고 했다.

Advertisement

이기혁은 17일 울산전을 마친 다음날인 18일, 대표팀 선발대와 함께 월드컵 사전캠프지인 미국 솔트레이크시티로 향한다. 이기혁은 "정말 간절하고 절실하고 절박하게 월드컵을 목표로 준비했다. 대표팀에 발탁된 만큼 가서도 누구보다 간절하게 뛰겠다"라고 당한 각오를 밝혔다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com