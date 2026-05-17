“GD·로제 뜨는데 우리 부를 리가” 성시경-비, 싸이 콘서트 게스트 현실 자각

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 비와 성시경이 싸이 공연 게스트 비화를 털어놔 웃음을 안겼다.

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지난 15일 공개된 '성시경의 고막남친'에는 비가 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 두 사람은 자연스럽게 싸이 콘서트 게스트 이야기를 꺼냈다.

성시경은 "우리가 또 싸이 씨 공연 많이 갔었다. 왜냐면 제 공연에 불러야 하니까"라고 말했다. 이어 성시경이 "지훈 씨는 공연에 잘 안 부르지 않냐"고 묻자 비는 "제 공연하고는 색깔이 좀 안 맞는다"고 답해 웃음을 자아냈다.

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성시경은 "그래도 노개런티로 좋은 마음으로 게스트 서는 거 아니냐"고 했고 비 역시 "형도 마찬가지 아니냐"고 받아쳤다.

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이후 성시경은 "저는 서울 공연 게스트 서는 게 꿈이다. 맨날 여수, 광주, 부산 이런 데만 간다"고 털어놨다.

비도 공감하며 "근데 서울만 안 부르신다"고 거들었다.

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그러자 성시경은 "서울 공연은 워낙 라인업이 세다"며 "지드래곤이나, 본인도 부탁하기 힘든 분들 부른다. 로제 같은 분들"이라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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비 역시 크게 공감하는 반응을 보였고 두 사람은 싸이 공연의 초호화 게스트 라인업 현실을 유쾌하게 인정했다.

이날 비는 녹화 전날 공개된 신곡 무대도 처음 선보였다. 또 방송 활동보다는 공연과 러닝 크루 이벤트 등을 통해 팬들과 만날 계획이라고 밝혔다.

한편 KBS2 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 매주 금요일 오후 10시 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com