“관계 전 15분 발마사지→키스는 혀로 ‘둘리’” 이선민, 스킨십 스킬 공개에 스튜디오 초토화(‘영업중’)

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[스포츠조선 조민정 기자] 개그맨 이선민이 수위 높은 스킨십 토크를 꺼내 웃음을 안겼다.

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지난 14일 유튜브 채널 '영업중'에는 '술 안 먹었는데 술값을 내야 함?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 개그맨 이선민이 게스트로 출연해 다양한 밸런스 게임과 연애 토크를 펼쳤다.

특히 이선민은 자신의 스킨십 노하우를 공개하며 현장을 초토화시켰다.

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그는 '내 스킨십 방법을 알려달라는 모솔'과 '알기 싫은 본인 스킬을 가르치려 드는 선수' 가운데 매일 봐야 하는데 더 별로인 친구를 골라야 하는 질문에 잠자리 전 단계에서 하면 좋은 필수 코스와 키스 스킬을 전수하겠다고 밝혀 눈길을 끌었다.

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이선민은 "발은 제2의 심장"이라며 잠자리 전 단계에서 발 마사지를 중요하게 생각한다고 말했다. 이어 "발 전체를 한 15분 정도 마사지해주면 감각이 이미 달아오른 상태가 된다"며 "이왕이면 전신 마사지까지 이어지는 게 좋다"고 덧붙였다.

이후에는 '키스 강좌'를 열어 모두를 당황하게 만들었다. 이선민은 "'둘리 키스'라는 기술이 있다"며 "혀가 만난 상태에서 글자 '둘리' 글자를 쓰는 방식"이라며 "엉덩이로 이름 쓰는 것처럼 하면 된다"고 덧붙이고 직접 시범까지 곁들여 폭소를 자아냈다.

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이를 듣던 김지유는 "혼자만 해도 되냐"고 받아쳤고 김원훈은 "상상만 해도 너무 힘들다"며 웃음을 터뜨렸다. 래퍼 pH-1 역시 "차라리 채널 이름대로 '영업 중'을 쓰자"고 거들며 분위기를 더욱 달궜다.

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영상 공개 후 네티즌들은 "진짜 별걸 다 알려준다", "둘리 키스 뭐냐", "설명 듣는데 왜 웃기냐", "이선민 캐릭터 미쳤다" 등의 반응을 보였다.

한편 이선민은 각종 예능 프로그램에서 활약하며 최근 높은 입담으로 주목받고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com