'비호감 위기' 양상국, 수척해진 근황…유재석 "스타 되어 갈 때 조심" ('놀뭐')

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 유재석이 최근 태도 논란에 휩싸인 양상국에게 따뜻하면서도 뼈 있는 조언을 건넸다.

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지난 16일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'는 '쩐의전쟁 in 창원' 편으로 창원을 찾은 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 양상국, 이선민의 모습이 그려졌다.

이날 양상국은 유재석을 보자 "안아보자"라며 달려왔고, 유재석은 한층 수척해진 그의 모습을 보고 "살이 많이 빠졌다. 괜찮냐"라고 걱정 어린 말을 건넸다. 하하 역시 "상국이 많이 놀랐냐"라고 위로를 보탰다.

그러자 양상국은 "아예 고향으로 내려올 뻔했다"라고 최근 논란으로 인한 부담감을 솔직하게 고백했다. 이에 유재석은 "고향 분들도 약간 마음을 돌렸다"라고 말했고, 허경환은 "김해에서 플랜카드 풀다가 다시 묶였다지"라고 거들며 현장을 웃음바다로 만들었다.

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양상국은 "불편하신 분들이 있으면"이라며 반성했고, 유재석은 "지금 중요한 건 스타가 되어 갈 때 조심해야 한다. 앞으로 반성하고 그러지 않으면 되는 거다"라고 조언했다.

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앞서 양상국은 최근 유튜브 '핑계고'와 tvN '놀라운 토요일'에 출연해 다소 시대에 맞지 않는 발언과 과격한 리액션으로 시청자들의 지적을 받았다.

양상국은 '핑계고'에서 "여자 친구를 데려다준 적이 없다"고 말했다. 여기에 상황을 수습하려는 유재석에게 "그건 유재석 씨 스타일, 한 번만 더 이야기하면 혼낸다"라며 발언을 하기도 했다. 또한 '놀라운 토요일'에서는 고성을 지르고 후배 개그맨 김해준의 상황극을 받아주지 않고 발길질까지 하는 거친 행동을 보여 비판이 이어졌다.

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anjee85@sportschosun.com