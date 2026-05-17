악뮤 이수현 "생일엔 핸드폰 끈다, 종일 축하 답장만 하게 돼"

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[스포츠조선 이게은기자] 악동뮤지션 이수현이 특별한 생일 루틴을 공개했다.

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16일 이수현의 유튜브 채널에는 'ISTP가 생일을 보내는 방법'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이수현은 촬영 당일이 자신의 생일이라며 "생일의 첫 시작은 핸드폰을 끄는 것"이라고 알렸다. 그는 "저는 생일 전날, 밤 12시가 되면 핸드폰을 방해금지 모드로 놓는다. 많은 분들이 축하해 주셔서 너무 감사드린다. 근데 너무 감사한 마음에 하루종일 하나하나 답장하고 전화를 받게 되더라. 이 자리를 빌려 말씀드린다. 연락 주셔서 감사드린다. 다음날에 밀린 답장을 다 하는 편이니 나쁘게 보시지 말아달라"라고 이야기했다.

체중 관리 중인 이수현은 "인생 처음으로 (생일에) 운동을 하려고 한다. 생일은 합법적으로 돼지 파티를 할 수 있는 날 아닌가"라며 생일에도 자기 관리를 게을리하지 않았다. 이어 "저는 생일이라고 해서 특별하게 보내지는 않는다. 집에서 하고 싶은 걸 하면서 보내는 편인데 오늘은 친구들도 만나고 잠깐 나갔다 오겠다"라고 덧붙였다.

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한편 악동뮤지션은 지난 4월 정규 4집 '개화'를 발매했다.

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joyjoy90@sportschosun.com