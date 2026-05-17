시한부 아내 향한 남편의 간절한 사랑..오은영 오열 “기적 일어나길”

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[스포츠조선 박아람 기자] 온라인을 뜨겁게 달궜던 '배그 부부'의 안타까운 근황이 공개된다.

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시한부 아내 향한 남편의 간절한 사랑 사연이 소개된다.

5월 18일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트'는 가정의 달을 맞아 '다시, 사랑' 특집으로 꾸며진다. 2부작 '다시, 사랑'은 과거 전 국민의 눈시울을 붉히게 했던 '휴먼다큐 사랑'의 시사교양국이 다시 한번 의기투합해 선보이는 2026년 판 '사랑' 시리즈로, 예기치 못한 비극 속에서도 서로의 손을 놓지 않는 가족들의 이야기를 통해 '사랑의 본질'을 돌아보게 할 예정이다.

1부의 주인공은 온라인상에서 화제를 모았던 '배그 부부'. 게임을 좋아하는 시한부 아내를 위해 남편이 온라인 커뮤니티에 '아내에게 일부러 킬 당해줄 유저'를 모집했던 사연의 주인공이다. 당시 수많은 게이머들이 자발적으로 이벤트에 참여해 진한 감동을 안겼고, 뉴스에도 소개돼 화제를 일으켰다. 이날 방송에서는 그 이후의 이야기가 공개된다.

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행복한 결혼생활 5년 만에 두 사람에게 닥친 건 청천벽력 같은 위암 말기 선고였다. 남편은 "아내가 둘째 출산 7개월 만에 복통으로 응급실을 찾았고, 위암 복막 전이 판정을 받았다. 대장의 80%는 괴사, 장기들이 돌처럼 굳어 있는 상태라고 하더라"라고 털어놔 충격을 안긴다. 응급실을 찾기 전까지 아내에게 별다른 전조 증상이 없었다고. 남편은 "의사가 인간의 영역으로는 치료가 불가능하다고 하더라. 오늘이나 내일이 마지막일 수도 있다고 했다"라고 암 선고 당시를 회상한다.

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남편은 게임 이벤트가 끝나고, 아내의 "살고 싶다"는 한마디에 연명치료 포기 각서를 제출하지 않았다고 고백한다. 하지만 시간이 흐를수록 아내의 상태는 악화되고 있는 상황. 반복되는 수술과 극심한 통증 속에서 3개월째 마약성 진통제로 버티고 있는 아내는 "차라리 새로 태어나는 게 낫겠다"라고 담담하게 속내를 털어놓는다.

그 모습을 지켜보던 남편은 끝내 뒤돌아 눈물을 훔친다. 급기야 촬영 도중 아내가 긴급 시술에 들어가는 상황까지 벌어지고, 남편은 "버텨줘, 힘내"라며 하염없이 눈물을 흘린다. 이를 지켜보던 장동민과 문세윤 역시 끝내 눈물을 쏟고, 오은영 박사 또한 "부부라고 다 이렇게 할 수는 없다. 온 마음을 다해 기적이 일어나길 바란다"라며 오열한다.

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tokkig@sportschosun.com