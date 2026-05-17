'런닝맨' 임대 멤버 1순위 공명, "집에선 NCT 도영이 대표님" 수입 서열 고백

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 공명이 '런닝맨' 차기 임대 멤버로 합류할지 귀추가 주목된다.

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오는 17일(일) 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 제한된 한도 내에서 최대한 많은 금액을 결제해야 하는 아슬아슬 결제 레이스가 펼쳐진다.

이번 방송에는 최근 드라마 '은밀한 감사'에서 맹활약 중인 배우 공명이 게스트로 출연한다. 드라마 '은밀한 감사'는 은밀한 비밀을 간직한 카리스마 감사실장 주인아(신혜선)와 한순간에 사내 풍기문란(PM) 적발 담당으로 좌천된 감사실 에이스 노기준(공명)의 아슬아슬한 밀착감사 로맨스를 그린 작품으로 방송 이후 연일 자체 최고 시청률을 경신하며 화제를 모으고 있다.

특히 공명은 '런닝맨' 제작진이 '임대 멤버'로 눈여겨보고 있다고 알려져 관심을 더한다. 공명은 지난달 김종국의 유튜브 채널에 출연해 임대 멤버 의사가 있다고 밝혔고, 즉석에서 제작진과 전화 연결까지 성사되며 화제를 모은 바 있다. 공명이 '런닝맨' 차기 임대 멤버로 합류하게 될 것인지 귀추가 주목된다.

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또한 공명의 친동생인 그룹 NCT 멤버 도영이 언급되자 지석진은 "경제적인 수입은 동생과 본인 중에 누가 더 낫냐"라고 물었고, 공명은 망설임 없이 "동생"이라고 답했다. 이어 "우리 집에서는 (도영을) 대표님이라 부른다"라고 덧붙여 유쾌한 입담까지 선보였다. 시작부터 예능감 넘치는 활약을 펼친 공명이 이번 레이스에서는 어떤 존재감을 보여줄지 기대가 쏠린다.

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한순간의 선택이 승패를 가르는 '은밀한 결제' 레이스는 오는 17일 일요일 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 확인할 수 있다.

olzllovely@sportschosun.com