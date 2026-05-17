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'황금손' 김승현, 로또 명당 기운 받더니…본인 당첨번호 셀프 추첨 '소름'

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'황금손' 김승현, 로또 명당 기운 받더니…본인 당첨번호 셀프 추첨 '소름'
'황금손' 김승현, 로또 명당 기운 받더니…본인 당첨번호 셀프 추첨 '소름'

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김승현이 직접 로또 번호를 뽑고, 본인이 산 복권까지 당첨되는 진귀한 경험을 공유했다.

17일 유튜브 채널 '광산김씨패밀리'에는 '로또방송에 출연해서 자기 당첨번호 뽑는 노매너 럭키가이 김승현'이라는 제목의 영상이 올라와 화제를 모았다.

최근 MBC '생방송 행복드림 로또 6/45'의 '황금손' 게스트로 출연한 김승현은 생방송 현장에서 직접 추첨 버튼을 눌렀다.

그 시각, 집에서 TV를 시청하던 아내 장정윤 작가는 남편이 미리 구매해둔 로또 용지를 들고 실시간 번호 대조에 나섰다.

놀라운 장면은 여기서 시작됐다. 김승현이 직접 버튼을 눌러 뽑은 번호가 본인의 복권 번호와 두 개 연속 일치한 것. 화면 속 남편과 복권 용지를 번갈아 보며 아내는 경악을 금치 못했다.

방송을 마치고 귀가한 김승현에게 아내는 반전 가득한 결과를 전했다.

당첨 금액은 다름 아닌 5,000원. 아내는 "5,000원이 어디냐. 안 되는 사람도 수두룩한데 당첨됐다는 것 자체가 명당은 명당이었던 모양"이라며 긍정적인 반응을 보였다.

비록 1등이라는 거액의 당첨금은 아니었지만, 본인이 직접 추첨자로 나서 본인의 당첨 번호를 뽑았다는 기막힌 우연에 누리꾼들은 "진정한 럭키가이다", "저게 더 신기하다", "노원 명당 기운이 실존하나 보다"라며 즐거운 반응을 쏟아냈다.

narusi@sportschosun.com

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