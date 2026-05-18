[인터뷰②] 최대훈 "한국판 '가오갤'? 그건 디즈니..'폭싹' 자전거 이어 'K-코어'로 천장에 매달렸다"('원더풀스')

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 최대훈(46)이 "남다른 코어로 초능력자 연기를 소화했다"고 말했다.

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최대훈이 18일 오전 스포츠조선과 인터뷰에서 넷플릭스 시리즈 '원더풀스'(허다중 극본, 유인식 연출)에 대한 비하인드 에피소드를 밝혔다.

'원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 초능력 코믹 어드벤처를 다룬 작품이다. 최대훈은 극 중 여기저기 끈끈하게 붙어버리는 해성시 대표 개진상 손경훈을 연기했다.

최대훈은 "'해성시의 어벤져스'를 연기하게 됐다. 비록 대한민국 전체를 구하지는 못했지만, 기본적으로 어딘가 부족한 멤버들이 초능력을 이용해 사람들을 구한다. 엉겁결에 히어로가 된 캐릭터다"며 "연달아 넷플릭스 시리즈를 하게 됐는데 'K-아저씨'가 될 수 있다면 너무 행복할 것 같다. 배우는 연기를 하기 위해 존재하지 않나? 작품을 계속 할 수 있다는 것만으로 감사할 것 같다"고 말했다.

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그는 "'원더풀스'가 한국판 '가디언즈 오브 갤럭시'라는 이야기도 많았다. 그런데 '가디언즈 오브 갤럭시'는 디즈니 작품이 아닌가?"라며 너스레를 떨었다. 그는 "그쪽은 우주를 배경으로 하고 우리와 비슷하게 모자라지만 유쾌함이 있다. '원더풀스'도 '가디언즈 오브 갤럭시'처럼 조금 모자라지만 엉뚱한 매력이 있는 작품인 것 같다"고 설명했다.

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끈끈이 초능력을 연기할 때 고충도 털어놨다. 최대훈은 "'폭싹 속았수다'의 학씨 같은 경우는 애드리브가 많이 없었다. 그런데 '원더풀스'는 애드리브에 대한 자유도가 조금 허락됐다. 실제로 몸에서 느껴졌던 감정을 임성재와 함께 하니 재미나게 표현할 수 있는 부분이 많았다. 아무래도 초능력자를 연기해야 해서 배우들 각자 애로사항이 있을 것이다. 물리적으로 보여 줘야 하는 부분이 있기 때문이다. 기술적인 도움도 있었지만 실제로 동전을 손에 붙이는 장면을 연기할 때는 계속 붙이려고 하니까 붙긴 붙더라. 모든 장치는 정말 스태프가 없었더라면 해내지 못했을 것이다. 그간 내 작품 중에서는 CG가 가장 많이 있었던 작품인 것 같다. 높지 않은데 높은 곳에서 연기하거나 없는데 있는 것처럼 보면서 연기하는데, 그때 유쾌한 현태가 오긴 했지만 즐거웠다"고 웃었다.

이어 "여러 장면이 기억에 남는데 특히 나는 천장에 끈끈이 초능력으로 매달리는 게 생각난다. 와이어를 팔과 다리 네 군데 붙여서 진행한 장면인데 또 천장까지 올라갈 때는 허리 한 곳에만 와이어를 설치해 연기해서 난이도가 있었다. '폭싹 속았수다'에서 자전거 탄 모습을 보면 아시지 않나? 코어 힘이 좀 좋다. 스태프들의 도움도 컸다. 손경훈이 은근히 소리를 많이 지른다. 뒷목이 뻣뻣할 정도로 소리를 지른다. 피지컬 팀이 늘 있었는데 힘들 때마다 원활하게 도움을 줬다. 이 작품을 통해 'K-코어'가 될 수 있으면 좋겠다"고 너스레를 떨었다.

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'원더풀스'는 박은빈, 차은우, 최대훈, 임성재, 김해숙, 손현주 등이 출연했고 허다중 작가가 극본을, '낭만닥터 김사부' '이상한 변호사 우영우' 유인식 감독이 연출을 맡았다. 지난 15일 넷플릭스를 통해 전 세계 공개됐다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com