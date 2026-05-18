오은영, 대장암 투병 심경 "머릿속엔 자식 생각 뿐, 하루라도 더 살고 싶어" ('오은영 리포트')

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[스포츠조선 이우주 기자] '오은영 리포트-다시, 사랑'에서 처절한 하루를 버텨내는 '배그 부부' 남편의 하루가 공개된다.

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5월 18일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트'는 가정의 달을 맞아 '다시, 사랑' 특집으로 꾸며진다. '다시, 사랑'은 과거 전 국민의 눈시울을 붉히게 했던 '휴먼다큐 사랑'의 시사교양국이 다시 한번 의기투합해 선보이는 2026년 판 '사랑' 시리즈로, 예기치 못한 비극 속에서도 서로의 손을 놓지 않는 가족들의 이야기를 통해 '사랑의 본질'을 돌아보게 할 예정이다.

이날 방송에서는 둘째 출산 7개월 만에 위암 시한부 말기 판정을 받은 아내와 그런 아내와 두 아들을 지키기 위해 하루하루를 버텨내는 남편, '배그 부부'의 이야기가 공개된다. 남편은 병원에 입원 중인 아내의 간병은 물론, 다섯 살 첫째와 돌이 갓 지난 둘째 육아까지 홀로 감당하고 있다.

남편은 하루 종일 아내를 간호하고, 저녁에는 두 아이를 돌본 뒤 밤이 되면 다시 병원으로 향한다. 밤새 아내 곁을 지킨 남편이 집으로 돌아온 시간은 새벽 2시. 잠든 아이들을 확인한 뒤에야 즉석밥과 김치로 첫 끼를 해결한다. 불도 켜지 않은 어두운 집에서 홀로 식사를 하던 남편은 끝내 눈물을 쏟고 만다.

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이를 지켜보던 오은영 박사는 "남편 하루에는 본인이 빠져 있다. 지금 상태는 죽지 않을 만큼만 버티고 있는 수준"이라고 깊은 우려를 드러낸다. 이어 "아내가 원하는 것도 남편이 무너지지 않는 것일 터"라고 진심 어린 조언을 건넨다.

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엄마의 빈자리를 느끼기 시작한 첫째 아들의 모습 또한 스튜디오를 눈물바다로 만든다. 첫째는 "엄마 언제 와?"라고 반복해서 묻는가 하면, 아빠에게 "엄마도 죽고 아빠도 죽으면 어떡해?"라고 물었다고 해 스튜디오를 숙연하게 만든다. 아내는 영상 편지를 통해 아이들에게 "엄마가 오래 기다리게 해서 미안해. 빨리 치료받고 나가서 장난감도 많이 사주고 놀러도 가자"라고 말해 모두를 울컥하게 만든다.

그런가 하면, 오은영 박사는 자신의 암 투병 경험도 조심스럽게 털어놓는다. 오은영 박사는 "암 판정받았을 때 머릿속에는 오직 자식 생각뿐이었다. 하루라도 더 살고 싶더라"라며 "남편의 욕심 때문에 아내를 붙잡는 건 아닐까 미안해하지 않았으면 한다"라고 진심 어린 위로를 건넨다.

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남편은 아내에게 "평범하게 살자 제발. 그러니까 버텨줘"라고 간절한 바람을 전한다. '배그 부부'의 이야기는 5월 18일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-다시, 사랑'에서 공개된다.

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wjlee@sportschosun.com