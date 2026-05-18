9기 옥순, 31기 옥순 통편집설에 일침 "제작진 탓할 듯, 악플 예상했어야지"

[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 31기 옥순의 통편집 루머가 불거진 가운데, 9기 옥순이 이에 대한 소신 발언을 했다.
17일 9기 옥순의 유튜브 채널에서는 '나는 솔로' 31기 리뷰 영상이 게재됐다.
9기 옥순은 "31기가 너무 핫해서 봐야 할 거 같다"며 논란의 '나는 솔로' 31기 시청을 시작했다. 31기 옥순, 영숙, 정희의 순자 뒷담화 부분을 본 옥순은 "만약 해명 타임이 주어진다면 '들릴 줄 몰랐다' 그렇게 얘기하실 거 같다. 실제로 촬영 현장을 가면 카메라가 너무 많고 정신 없다. 그래서 사회에서 하지 않을 실수를 하긴 하다. 순자님 입장에서는 기분이 나빴을 거 같은데 고의로 순자님 들으라 한 건지는 지켜봐야 할 거 같다. 모르지 않았을까?"라고 추측했다.
하지만 순자의 방문 앞에서 걸스 토크를 했다는 걸 알게 된 옥순은 "분명히 몰랐다고 할 거다.' 마이크 음량을 제작진이 의도적으로 키웠다. 실제로 우리는 굉장히 조용하게 말했다'고 해명할 수 있는데 방송으로 봤을 때는 순자님을 많이 멕인 거 아닌가 싶다"고 밝혔다.
그러면서 옥순은 "실제로 촬영 현장에 가면 누가 주인공이고 메인 캐릭터일지가 보인다. 경수님이 외적으로 괜찮고 주인공이니까 그 옆에 있어야 스포트라이트를 받는 여주인공이 될 수 있을 거라 생각했을 거 같다"며 "저 분들은 순자님 자체를 미워하거나 싫어하는 건 아닌 거 같다. 순자님의 주인공롤에 질투한 게 아닌가 싶다"고 밝혔다.
옥순은 "(31기 옥순이) '통편집 요구를 했다' 이런 루머가 있던데 방송을 하고 있는 중에 악플에 대한 스트레스가 상당하기 때문에 제작진한테 편집 요구를 할 수 있다"며 "이해는 하지만 수많은 선례들을 보지 않았냐. 방송에 나오면 무조건 다 욕을 먹을 수밖에 없다. 그런 걸 보고 나왔으면 어느 정도 마음의 준비는 되어 있었어야 하는 거 아니냐"고 일침했다.
SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 31기는 영숙, 정희, 옥순의 순자 따돌림 논란으로 큰 화제가 됐다. 세 사람의 계속되는 뒷담화에 순자는 큰 스트레스를 받고 결국 위경련으로 응급실에 실려가기까지 한 상황. 이 가운데 옥순이 제작진에게 통편집을 요구했다는 의혹까지 불거지면서 '나는 솔로'의 향후 방송에 대한 궁금증은 더욱 커지고 있다.
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