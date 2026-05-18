[인터뷰②] 임성재 "동글동글 이미지 위해 끊임 없이 커피차 즐겨..황정민 '이쒸' 애정표현에 힘 얻어"('원더풀스')

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 임성재(39)가 "황정민 선배의 '이쒸' 애정표현에 힘을 얻고 있다"고 말했다.

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임성재가 18일 오전 스포츠조선과 인터뷰에서 넷플릭스 시리즈 '원더풀스'(허다중 극본, 유인식 연출)에 대한 비하인드 에피소드를 밝혔다.

'원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 초능력 코믹 어드벤처를 다룬 작품이다. 임성재는 극 중 주체할 수 없는 괴력을 소유하게 된 해성시 왕호구 강로빈을 연기했다.

임성재는 "의외로 블루 스크린에서 촬영이 많지 않았다. 블루 스크린 촬영이 있더라도 연기할 때 어렵지는 않았다. 다만 괴력을 쓰는 설정에서는 조금 현타가 느껴지기도 했다. 차를 들어 올리거나 최대훈 형을 들어 올리는 장면을 찍을 때 전부 와이어로 스태프가 잡고 있는데 내가 힘들게 잡고 있는 모습은 보여야 하니까 그 감도를 맞추는 게 쉽지 않았다. 초능력을 현실로 구현할 때 까다롭다는 걸 알게 됐는데 그 또한 재미있게 연기했다"고 답했다.

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그는 "이번 작품에서 노력한 부분은 최대한 턱이 접혀 두 턱을 만들려고 했고 눈도 늘 아래로 뜨려고 하는 정도였다. 외적인 노력은 조금 더 동글동글해 보이고 싶어서 일부러 맛있는 것도 많이 먹었다. 의외로 얼굴 살이 잘 빠지는 편인데, 동글동글한 얼굴을 유지하기 위해 끊임 없는 현장에 선물해준 커피차를 즐기고 제작진이 준비한 다과를 먹으며 유지하려고 노력했다"고 웃었다.

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소속사 샘컴퍼니의 대표 배우인 황정민의 츤데레 응원도 많은 힘이 됐다는 임성재는 "정민 선배가 조언이라기 보다는 늘 힘내라고 이야기를 많이 해준다. '잘하고 있어'라며 지나가면서 한 마디씩 해주고 누가 나에 대해 이야기를 해주면 '요즘 좋은 이야기 들리더라. 잘해! 이쒸'라며 애정표현을 해준다. '이쒸'가 정민 선배의 관심 표현이다. 우리 소속사 배우들 성향이 다 그렇다. 그래서 응원을 늘 텔레파시로 주고 받는 중이다"고 덧붙였다.

'천재적인 모먼트'라며 임성재를 향해 극찬을 아끼지 않은 유인식 감독에 대한 이야기도 이어졌다. 임성재는 "유인식 감독이 말한 '천재' 정도는 아니다. 유인식 감독이 정말 큰 과찬을 해준 것 같고 나를 예쁘게 봐주는구나 싶었다. 계속 그에게 '천재'로 남는 배우였으면 좋겠다. 그의 새끼손가락 같은 페르소나가 되고 싶다"고 바람을 전했다.

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'원더풀스'는 박은빈, 차은우, 최대훈, 임성재, 김해숙, 손현주 등이 출연했고 허다중 작가가 극본을, '낭만닥터 김사부' '이상한 변호사 우영우' 유인식 감독이 연출을 맡았다. 지난 15일 넷플릭스를 통해 전 세계 공개됐다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com