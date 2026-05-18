'70억 CEO' 김소영, 삼성동으로 사무실 확장 "이제 화장실 줄 안 서도 돼"

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[스포츠조선 이우주 기자] 아나운서 출신 김소영이 확장 이전한 사무실을 공개했다.

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16일 유튜브 채널 '김소영의 띵그리TV'에서는 '서로 다른 갓생을 사는 김소영 오상진의 현실 육아. 굿바이 성수동! 삼성동으로 회사 키워가는 김소영. 수호 재우기 달인 오상진(feat. 짐볼 육아)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

김소영은 성수동에서 삼성동으로 사무실 이전을 준비 중이었다. 자리 배치도를 보던 김소영은 "넓은 데로 왔는데도 그렇게까지 공석이 많이 남아있지 않지?"라고 의문을 가졌다. 김소영은 "원래 이사 가면 걸어서 출근해서 운동해보자 했는데 걸어서 40분이어서 못할 거 같다. 처음에는 대충 보고 가깝나 했는데"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

새 사무실로 출근한 김소영은 "건물 좀 괜찮죠?"라고 만족하며 사무실 내부를 구경했다. 김소영은 "단독 층을 빌렸다"며 회의실, 식사 장소 등 사무실 내부 공간들을 소개했다. 특히 화장실에 만족한 김소영은 "남녀 화장실을 모두 저희가 사용할 예정이다. 저희 회사는 100% 여성 직원이기 때문에 둘 다 여자 화장실로 쓸 예정이다. 화장실에 너무 줄을 서서 이사 오고 싶었다. 이제 화장실에서 줄을 서지 않아도 된다"고 흐뭇해했다.

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김소영은 "69석의 사무실로 이사 왔다. 임대료가 비싸지만"이라며 "여기를 채우려면 열심히 해야겠다. 여길 보면 좋은데 한숨이 나온다. 더 열심히 해보겠다"고 의지를 다졌다.

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wjlee@sportschosun.com