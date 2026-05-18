"바지가 치골까지…" 백지영, 연하♥ 정석원에 '결별 통보'했다가 붙잡고 오열한 이유

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 정석원이 연애 시절 아내 백지영이 갑작스럽게 이별을 통보했던 과거를 폭로했다.

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16일 공개된 백지영의 유튜브 채널 영상에서는 백지영과 정석원이 함께 출연해 과거 연애 시절 에피소드를 솔직하게 털어놨다.

이날 정석원은 백지영과의 연애 초반을 회상하며 "한창 너무 잘 만나고 있던 시기였는데 갑자기 뜬금없이 '헤어지자'고 하더라"고 폭로해 모두를 놀라게 했다.

그는 "진짜 아무런 징조도 없었다"며 억울함을 드러냈고, 이어 "설명도 없이 갑자기 '헤어져'라고 하는데 느낌은 왔다. 뭔가 나를 떠보는 느낌이었다"고 당시 상황을 떠올렸다.

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옆에서 이야기를 듣던 백지영은 민망한 듯 웃음을 터뜨렸고, 정석원은 여기서 멈추지 않고 이야기를 이어갔다. 그는 "근데 저도 반골 기질이 있어서 그냥 '그래'라고 했다"며 "그랬더니 갑자기 다리를 붙잡고 매달리더라"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이어 정석원은 "백지영이 '미안해' 하면서 울었다"며 당시 상황을 실감나게 재연했고, 백지영 역시 별다른 반박 없이 웃으며 인정하는 모습을 보였다.

두 사람의 연애 과정을 가까이에서 지켜봤던 친구 역시 당시 상황을 증언했다. 친구는 "백지영이 헤어지자고 해놓고 바로 후회하지는 않는데, 다음 날이 되면 엄청 속상해했다"고 말했다. 이어 "정석원이 조곤조곤 이야기해주면 결국 백지영이 다시 좋다고 뛰어갔다"고 밝혀 웃음을 더했다.

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정석원은 당시를 떠올리며 "지금 생각해보니까 백지영 친구들한테 전화를 진짜 많이 받았다"고 말했고, 백지영은 "친구들이 전화할 때마다 내가 항상 옆에 있었다"고 솔직하게 고백했다.

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또한 백지영은 최근 온라인 반응에 대한 생각도 전했다. 그는 "요즘 사람들이 '정석원이 결혼 잘했다'고 이야기하는데 절대 일방적인 게 아니다"라며 "그때는 내가 진짜 많이 빌어야 하는 상황이 많았다. 미안한 일도 많았다"며 연애 당시를 반성하는 모습을 보였다.

숙연해진 백지영에 정석원은 "바지를 진짜 많이 잡혔다"며 "거의 치골까지 내려갔다"고 농담을 던져 유쾌한 분위기를 자아냈다.

한편 백지영과 정석원은 2013년 결혼해 슬하에 딸 하임 양을 두고 있다. 두 사람은 여러 우여곡절 속에서도 서로를 향한 애정을 이어오며 연예계 대표 잉꼬부부로 사랑받고 있다.

shyun@sportschosun.com