변우석·아이유 나란히 고개 숙였다..'대군부인' 논란에 눈물+자필 사과 "스스로 부끄러워" [SC이슈]

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[스포츠조선 조윤선 기자] MBC 드라마 '21세기 대군부인'의 역사 왜곡 논란에 주연 배우 변우석과 아이유가 잇따라 사과하며 고개를 숙였다.

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변우석은 18일 자신의 사회관계망서비스를 통해 자필 사과문을 공개했다. 그는 "주말동안 행여 나의 말이 또 다른 피해를 주지 않을까 우려와 걱정을 했다. 작품으로 인해 불편함과 우려를 느끼신 분들께 무거운 마음을 담아 글을 올린다"고 밝혔다.

이어 "작품이 촬영되고 연기하는 과정에서 내가 작품에 담긴 역사적 맥락과 의미가 무엇이고 그것이 시청자 여러분께 어떻게 받아들여질 수 있을지에 대한 고민이 부족했다"고 인정했다.

또 "시청자분들의 말씀을 통해 성찰과 반성을 하게 되었고 배우로서 연기뿐 아니라 작품이 가진 메시지와 맥락까지 더욱 책임감 있게 살펴보고 고민하는 자세가 필요하다는 점을 다시 한번 깊이 새기게 됐다. 진심으로 죄송하다는 말씀올린다"고 사과했다.

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끝으로 "그동안 '21세기 대군부인'과 이안대군을 아껴주시고 조언을 주셨던 모든 분들께 다시 한번 감사드리며 앞으로 더욱 신중하고 깊이 있는 자세로 작품에 임하는 배우가 되겠다. 죄송하다"며 거듭 고개 숙였다.

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아이유 역시 재차 사과의 뜻을 전했다. 그는 "지난 며칠간 많은 시청자분들께서 남겨주신 말씀 하나하나를 꼼꼼히 읽어보았다"며 "작품의 주연 배우로서 책임감 있는 모습을 보여드리지 못하고 큰 실망을 끼친 것 같아 여러분께 매우 송구하고 지금도 마음이 참 무겁다"고 밝혔다.

이어 "여러분께서 지적해 주신 드라마 속 여러 역사 고증 문제들에 있어 더 깊이 고민하지 않고 연기에 임한 점 변명의 여지 없이 반성하고 사과드린다"며 고개 숙였다.

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그러면서 "우리 고유의 역사에 기반한 상상력과 대한민국의 전통적인 아름다움을 담아내는 것이 중요한 작품이었던 만큼 배우로서 더욱 신중하게 대본을 읽고 공부해야 했음에도 그러지 못한 스스로가 부끄럽다. 미리 문제의식을 제대로 갖지 못했다. 죄송하다"고 거듭 사과했다.

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앞서 아이유는 지난 16일 생일 기념 영화관 이벤트를 통해 팬들 앞에서 직접 사과한 바 있다. 그는 "여러분께 조금이라도 실망을 끼쳐 드리거나 미흡한 모습을 보여드리는 건 정말 내 잘못이 맞다"며 "최근 들어 생각이 참 많았다. 결국 내가 더 잘했으면 됐을 일이라고 생각한다"고 말했다.

특히 아이유는 "부족한 부분이 있으면 더 혼내주시고 다그쳐달라. 그럼 더 이야기를 듣고 더 나은 사람이 되겠다"며 비판도 겸허하게 받아들이겠다는 뜻을 전했다. 이어 눈시울을 붉힌 채 팬들을 향해 90도로 인사하며 진심을 전했다.

지난 16일 종영한 '21세기 대군부인'은 아이유와 변우석의 만남, 300억 원대 제작비로 올해 최고의 기대작 중 하나로 꼽혔다. 그러나 방영 내내 연기력 논란과 개연성 부족, 역사 고증 오류 및 왜곡 논란 등에 휩싸이며 아쉬운 평가를 받았다.

특히 지난 15일 방송된 회차에서는 이안대군(변우석 분)이 새로운 왕으로 즉위하는 과정에서 신하들이 '천세'를 외치는 장면이 논란의 중심에 섰다. '천세'는 중국 황제보다 낮은 지위인 제후급에게 사용되는 표현이라는 점에서 문제가 됐다.

또 왕이 착용한 구류면류관 역시 황제가 쓰는 십이면류관보다 격이 낮다는 점이 도마 위에 올랐다. 일부 장면에서는 중국식 예법을 연상시키는 연출까지 등장해 시청자들 사이에서 고증과 세계관 설정을 둘러싼 비판이 이어졌다.

이에 대해 제작진은 "왕의 즉위식에서 왕이 '구류면류관'을 착용하고 신하들이 '천세'라고 선호하는 장면이 우리나라의 자주적 지위를 훼손한다는 시청자 여러분의 지적을 무겁게 받아들이고 있다"며 "이는 제작진이 조선의 예법이 역사 속에서 어떻게 변화했는지 세심하게 살피지 못해 발생한 사안이다"라며 잘못을 인정했다.

이어 "가상의 세계와 현실의 역사적 맥락이 교차하는 부분에 대해 신중하고 심도있는 고민이 필요했으나, 정교하게 세계관을 다듬고 더욱 면밀하게 살피는 노력이 부족했다"며 재방송 및 VOD·OTT 서비스에서는 관련 장면의 오디오와 자막을 수정하겠다고 전했다.

다음은 변우석 사과문 전문

다음은 아이유 사과문 전문

안녕하세요.

21세기 대군부인에서 성희주 역할을 맡았던 아이유입니다.

지난 며칠간 많은 시청자분들께서 남겨주신 말씀 하나하나를 꼼꼼히 읽어보았습니다.

작품의 주연배우로서 책임감 있는 모습을 보여드리지 못하고 큰 실망을 끼친 것 같아 여러분께 매우 송구하고 지금도 마음이 참 무겁습니다.

여러분께서 지적해 주신 드라마 속 여러 역사 고증 문제들에 있어 더 깊이 고민하지 않고 연기에 임한 점 변명의 여지없이 반성하고 사과드립니다.

우리 고유의 역사에 기반한 상상력과 대한민국의 전통적인 아름다움을 담아내는 것이 중요한 작품이었던 만큼 배우로서 더욱 신중하게 대본을 읽고 공부해야 했음에도 그러지 못한 스스로가 부끄럽습니다. 미리 문제의식을 제대로 갖지 못했습니다. 죄송합니다.

끝까지 작품을 지켜봐 주시고 말씀 아끼지 않아 주신 모든 분들께 감사드립니다.

여러분께서 보내주신 소중한 비판과 의견들을 늘 기억하며 앞으로 더욱 신중하고 철저한 자세로 작품에 임하는 아이유가 되겠습니다. 다시 한 번 죄송합니다.