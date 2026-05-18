[SC현장] "개봉 전부터 반응 핫해"…강동원·엄태구·박지현→오정세 '와일드 씽', 이유 있는 기대작(종합)

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[스포츠조선 안소윤 기자] 올여름 최고 기대작이 탄생했다. 영화 '와일드 씽'이 개봉 전부터 관객들의 관심과 기대를 한 몸에 받으며 극장가를 뜨겁게 달구고 있다.

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영화 '와일드 씽' 언론·배급 시사회가 18일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열렸다. 현장에는 배우 강동원, 엄태구, 박지현, 오정세와 손재곤 감독이 참석했다.

6월 3일 개봉하는 '와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화로, '달콤, 살벌한 연인', '해치지않아' 손재곤 감독이 메가폰을 잡았다.

손 감독은 연출에 중점을 둔 부분에 대해 "원래 대본상으로는 작품의 배경이 딱 2000년대로 표기돼 있다"며 "근데 제작진이 리서치해 보니까, 그 특정 시기만 레퍼런스로 삼으면 현재 트렌드와 차별화가 덜 되는 것 같더라. 실제로 저희가 작품을 준비할 땐 90년대까지 넓게 확장해서 참조를 했다. 아마 관객 분들께서도 각자의 추억을 따라서 보실 수 있을 것 같다"고 설명했다.

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배우들도 환상적인 코믹 호흡으로 관객들을 사로잡았다. 특히 만찢 비주얼 트라이앵글의 리더 현우를 연기한 강동원은 신화와 H.O.T. 등 90년대, 2000년대 톱 아이돌의 비주얼을 연상케 했다. 그는 "저도 그 시절 선배들을 보면서 자란 세대이기 때문에, 스타일이나 그런 걸 오마주 하고 싶었다"며 "또 저도 연예인이니까, 이번 영화를 통해 예전에 꿈을 좇아서 에너지를 끌어모았던 시절을 꺼내보려고 했다"고 전했다.

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이어 영화가 개봉되기 전부터 뜨거운 관심을 받고 있는 소감도 전했다. 강동원은 "개봉 전부터 반응이 좋아서 감사하다. 다만 영화 속 저희의 모습에 과몰입하셔서, 실제 모습을 보시고 실망하실까 봐 걱정도 된다"고 우려를 표했다.

엄태구는 극내향인의 열정을 힙합으로 폭발시킨 래퍼 상구로 변신했다. 그는 "저의 외적인 부분은 스태프 분들과 감독님께서 다 만들어주셔서, 대본에 있는 그대로 연기에 충실하려고 했다"고 말했다.

또한 영화에는 엄태구의 깜짝 노출 화보가 담겨 보는 이들의 놀라움을 자아내기도 했다. 이에 대해선 "중요 부위는 CG다. 다 제 몸은 아니다"라며 "실제로 바지를 입고 촬영을 했고, CG로 바지를 내렸다. 죄송하다(웃음)"고 전하며 부끄러움을 감추지 못했다.

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청량미 넘치는 트라이앵글 센터 도미 역을 맡은 박지현은 "저뿐만 아니라 의상, 분장팀 스태프 분들과 감독님께서 캐릭터를 같이 구축해 주셨다. 그 시절 아이돌의 모습을 그리기 위해 모든 아이돌 그룹 분들을 다 참고하려고 했다. 그중에서도 핑클의 이효리 선배가 가장 인상 깊었던 이유는 제가 이효리 선배를 가장 좋아하기도 하고, 아이콘 같은 느낌이 들었다"며 "선배의 상큼함과 섹시함이 돋보이는 눈웃음을 참고하려고 했다"고 전했다.

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이어 '와일드 씽'을 통해 처음으로 코미디 장르에 도전한 그는 "그동안 이런 코미디 장르에 도전해 본 적이 없는데, 저에겐 큰 도전이었다"며 "제가 만약 '와일드 씽'에서 다른 캐릭터를 맡을 수 있다면, 엄태구 선배가 연기하신 상구 같은 래퍼 캐릭터에 도전해 보고 싶다. 랩을 제대로 배워본 적이 없는데, 태구 선배가 영화에서 랩 하시는 모습을 보고 반했다"고 존경심을 드러냈다.

오정세는 트라이앵글에 밀려 39주 연속 2위 발라드 왕자 성곤으로 분했다. 그는 자신의 캐릭터에 대해 "영화에는 안 담겼는데, 성곤이 안 좋은 일을 겪고 힘들어서 부모님 산소에 가서 슬픔의 감정을 드러낸다. 근데 멧돼지가 나타나서 부모님의 묘를 다 헤집어놓는다"며 "기본적으로 영화에서 성곤의 키워드는 '절실함'이다. 외적인 모습은 사냥꾼이지만, 무대에 대한 꿈을 저버리지 못한 사람의 모습을 표현하려고 했다"고 말했다.

신하균과는 영화 '극한직업'에 이어 '와일드 씽'으로 오랜만에 호흡을 맞췄다. 오정세는 "하균이 형과 짧은 만남이었지만 신선했다"며 "이번 영화도 신나게 촬영했다"고 웃으며 말했다.

끝으로 '와일드 씽'은 관객들의 오감을 만족시킬 만한 오락 영화가 될 전망이다. 손 감독은 "영화에서 현우가 '누구나 인생에서 세 번의 기회는 있다'고 하지 않나. 근데 나이 먹고 딱 세 번만 기회가 있다고 하면 서운할 것 같다"며 "이 대사가 이번 영화에서 관객 분들께 건넬만한 메시지가 될 것 같다"고 기대를 당부했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com